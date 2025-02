Morto mentre ristrutturava la sua futura casa, Emanuele aveva 23 anni: stava per sposarsi

Tragedia a Castel Volturno, nel Casertano, dove nella mattinata del 5 febbraio ha perso la vita Emanuele D’Asta, un ragazzo di 23 anni morto per un grave incidente domestico.

Castel Volturno, morto un ragazzo di 23 anni: doveva sposarsi

Stando a quanto emerso, Emanuele stava effettuando alcuni lavori di ristrutturazione nella sua futura casa. A breve, infatti, avrebbe sposato la sua fidanzata e sarebbero andati a vivere insieme proprio in quell’appartamento. Per cause ancora da accertare, però, il balcone dell’abitazione sarebbe crollato e il giovane sarebbe rimasto travolto e schiacciato dalle macerie.

Pare che Emanuele si trovasse al piano terra quando il solaio del balcone avrebbe ceduto proprio sopra di lui. L’abitazione in questione sarebbe di proprietà della famiglia della fidanzata del 23enne che, in previsione delle nozze, stava provvedendo a sistemarlo.

A lanciare l’allarme sarebbe stata la mamma della ragazza, nonché futura suocera di Emanuele. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, nonostante i numerosi tentativi, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

“Doveva sposarsi tra pochi mesi. Non ci sono parole, solo tanto dolore. Non si può morire così a 23 anni. Ciao Manu, che tu possa riposare in pace” – si legge in uno dei tanti messaggi diffusi sui social per ricordare la giovane vittima.