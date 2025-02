Trema il Sud Italia, ancora scosse di terremoto: la più forte di magnitudo 4.6

Si registrano ulteriori scosse di terremoto in Sicilia, con epicentro alle isole Eolie, in provincia di Messina, registrate dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Terremoto in Sicilia: scosse in provincia di Messina

La prima scossa, di magnitudo 4.6, si è verificata nel pomeriggio di ieri, 7 febbraio, alle ore 16:19, ed è stata chiaramente avvertita non solo dalla popolazione residente ma anche dai comuni circostanti e persino in altre Regioni del Sud.

Un sisma che ha dato inizio ad un vero e proprio sciame sismico di fenomeni abbastanza lievi che si sono verificati fino alle prime ore della giornata di oggi, 8 febbraio. Quelle più intense si sono verificate tra il pomeriggio e la serata di ieri con magnitudo 2.7, 2.9, 3.4, 2.8, 3.1. Le più recenti (dell’8 febbraio) si sono rivelate molto più lievi (magnitudo 2.1).

Una scossa di terremoto ha interessato anche il Napoletano nel pomeriggio di ieri: di magnitudo 2.0, ha avuto come epicentro la cittadina di Torre del Greco, in prossimità del cratere del Vesuvio. Una scossa leggera in una zona dove i movimenti della crosta terrestre sono all’ordine e dovuti alla normale attività del vulcano, essendo attivo in stato di quiescenza.

Il sisma non è stato avvertito dalla popolazione, sia per l’entità della scossa in sé sia per la lontananza dalle aree abitate. Ogni eventuale fenomeno di allarmismo è dunque fuori luogo, per cui consigliamo di diffidare da messaggi in tal senso.