Mamma muore all’improvviso a 27 anni, lascia una bimba di 10 mesi: tragedia in Campania

Tragedia a Piedimonte Matese, nel Casertano, dove una giovane mamma, Angela Raviele, è morta a soli 27 anni, probabilmente a causa di un malore.

Tragedia a Piedimonte Matese: morta mamma di 27 anni

Stando a quanto emerso, la giovane sarebbe stata ritrovata priva di vita in casa dal marito. Al momento l’ipotesi più probabile è quella di un malore improvviso che avrebbe colpito la 27enne, forse un infarto che non le avrebbe lasciato scampo.

Pare che all’interno dell’abitazione con lei ci fosse anche sua figlia, una bimba di soli 10 mesi. I funerali si sono tenuti nel pomeriggio di ieri, dopo il trasferimento della salma dall’Ospedale Civile di Caserta a Piedimonte Matese, presso la Basilica Santa Maria Maggiore (San Marcellino).

“Insieme a te è volato via un pezzo del nostro cuore. La città perde una sua figlia ed una giovanissima mamma. Veglia sulla tua bimba da lassù. Ciao Angela, buon ultimo viaggio” – si legge in uno dei post diffusi sui social in ricordo di Angela.

“Non ci sono parole perché è un dolore troppo forte per i familiari. Queste situazioni purtroppo non dovrebbero mai succedere, viviamo in un mondo troppo ingiusto” – ha scritto un’altra cittadina partecipando al lutto della famiglia.

Soltanto pochi giorni fa a perdere la vita era stato un ragazzo di Portici, Lorenzo Lubrano, stroncato da un malore a soli 27 anni. A trovare il giovane già privo di vita nel bagno di casa erano stati i suoi genitori. Anche per Lorenzo si ipotizza un infarto fulminante. Il 27enne studiava Medicina e Chirurgia all’Università Federico II di Napoli e a breve avrebbe coronato il suo sogno di diventare un medico.