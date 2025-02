Parte il Festival di Sanremo 2025: il programma delle 5 serate, gli ospiti e tutti i dettagli

Parte martedì 11 febbraio 2025 la 75esima edizione del Festival di Sanremo con programma di intrattenimento d’eccezione distribuito sulle consuete cinque serate. Al timone il conduttore e direttore artistico Carlo Conti, 12 co-conduttori, 29 big in gara e tanti ospiti che si alterneranno sul palco fino all’evento conclusivo del 15 febbraio.

Festival di Sanremo 2025: il programma delle cinque serate

Si parte con la serata inaugurale, di martedì 11 febbraio, che vedrà l’esibizione di tutti i 29 campioni in gara. Ad affiancare Carlo Conti nella conduzione saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti. Super ospite della serata sarà Jovanotti. Le votazioni sono affidate alla Giuria della Sala Stampa, TV e web con rivelazione dei primi cinque classificati senza ordine di piazzamento. L’Ariston accoglierà anche l’israeliana Noa e la palestinese Mira Awad che canteranno Imagine.

Per il secondo appuntamento dello show canoro, mercoledì 12 febbraio, soltanto la metà degli artisti si esibirà sul palco. Novità di questa edizione la performance delle 4 “Nuove Proposte” che porterà in finale le due canzoni vincenti. Co-conduttori della serata saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. A varcare il palco in veste di super ospite sarà Damiano David con Vittoria Puccini.

Il 13 febbraio spazio all’altra metà di artisti in gara oltre alla finale delle “Nuove Proposte” con proclamazione del vincitore. Alla conduzione, con Carlo Conti, Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Super ospiti d’eccezione i Duran Duran, i ragazzi di Mare Fuori 5 e Iva Zanicchi.

Il 14 febbraio si terrà la serata delle cover con tutti gli artisti che si esibiranno accompagnati dagli artisti da loro prescelti. Al termine dello show sarà proclamato il vincitore della serata. Ad accompagnare Conti nella conduzione saranno Mahmood e Geppi Cucciari.

Nella serata finale, del 15 febbraio, si esibiranno tutti i cantanti in gara. Anche quest’anno sarà prima svelata la Top 5 e, infine, il vincitore del Festival. Saranno Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi a condurre la serata di chiusura insieme al direttore artistico. Come ospiti ci saranno Vanessa Scalera e Antonello Venditti.

Sanremo 2025: tutti i cantanti in gara

Achille Lauro; Gaia; Coma Cose; Francesco Gabbani; Willie Peyote; Noemi; Rkomi; Modà; Rose Villain; Brunori Sas; Irama; Clara; Massimo Ranieri; Sarah Toscano; Fedez; Simone Cristicchi; Joan Thiele; The Kolors; Bresh; Marcella Bella; Tony Effe; Elodie; Olly; Francesca Michielin; Lucio Corsi; Shablo feat Guè, Joshua, Tormento; Serena Brancale; Rocco Hunt; Giorgia.

Sanremo 2025: i duetti della serata delle cover