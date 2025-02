È napoletano l’autore della canzone di Gaia, ha firmato altri 3 brani in gara a Sanremo: quali

Sono ben quattro le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2025 che si legano al nome di Davide Petrella, in arte Tropico, che quest’anno ha firmato i brani di Gaia, Elodie, The Kolors e Tony Effe. Originario di Napoli, è conosciuto anche con il soprannome di “paroliere d’Italia” per i numerosi e celebri brani che lo vedono nelle vesti di autore.

Davide Petrella: a Sanremo 4 canzoni dell’autore napoletano

Cantautore, compositore e autore, Davide Petrella, 39 anni, continua ad attestarsi come vero e proprio protagonista della kermesse canora sanremese. Svariate e soprattutto di successo le sue “partecipazioni” al Festival: basti pensare che nel 2023 il suo brano Due Vite, scritto per Marco Mengoni, aveva conquistato la vittoria, seguito da Cenere, un altro suo pezzo, interpretato da Lazza.

L’edizione 2025 di Sanremo vede ancora una volta Tropico nella cerchia di autori maggiormente rappresentati. Sono suoi, infatti, i brani di Gaia (Chiamo io, chiami tu), Elodie (Dimenticarsi alle sette), The Kolors (Tu con chi fai l’amore) e Tony Effe (Damme ‘na mano).

Chi è Davide Petrella, in arte Tropico

Davide Petrella nasce il 6 agosto 1985 a Napoli. Si avvicina alla musica da giovanissimo: a soli 11 anni scrive la sua prima canzone. Inizia, poi, la carriera musicale nella band napoletana Le Strisce. Il gruppo raggiunge la popolarità con Myspace e porta Davide a conoscere Cesare Cremonini. Con lui, lavorando alla scrittura delle canzoni di Logico, inizia la sua carriera da autore.

Ha raggiunto la notorietà nazionale nel 2017 scrivendo pezzi che si sono rivelate vere e proprie hit. Tra questi Vorrei ma non posto di Fedez e J-Ax, Pamplona di Fabri Fibra, Fenomenale di Gianna Nannini e Ogni Istante di Elisa. Sempre nel 2017, dopo anni di attività dietro le quinte, ha deciso di esordire come solista firmando un contratto con Warner Music Italy, pubblicando i singoli Einstein e Skyline.

Nel 2018 pubblica il suo primo disco Litigare, contenente 11 brani. L’anno successivo esordisce nuovamente come cantautore con il progetto Tropico attraverso il singolo Non esiste amore a Napoli. Di qui parte la pubblicazione di nuovi singoli.

Già durante lo scorso Festival si è fatto notare con i brani Ogni volta è così, O forse sei tu, Domenica e Miele di cui è co-autore. Il 22 aprile 2022 pubblica il singolo Nuda sexy noia prodotto da Zef, Marz, D-Ross e Startuffo, mentre l’8 luglio esce il singolo Contrabbando in collaborazione con Cesare Cremonini e Fabri Fibra.