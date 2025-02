Chi è Serena Brancale: a Sanremo con un brano che omaggia Napoli, il Sud e Pino Daniele

Suona come un omaggio al Sud, all’indimenticabile Pino Daniele e alle città di Bari e Napoli la canzone Anema e Core, presentata all’edizione 2025 del Festival di Sanremo da Serena Brancale.

Chi è Serena Brancale: a Sanremo con Anema e Core

Compositrice e polistrumentista originaria di Bari, Serena Brancale torna all’Ariston nelle vesti di big, dopo la sua ultima partecipazione del 2015 tra le “Nuove Proposte”. Tra i suoi ultimi successi c’è Baccalà, vero e proprio tormentone diventato virale in tutta Italia.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi artisti, alcuni anche napoletani (come Clementino). Ha partecipato anche a svariati programmi televisivi come Bar Stella (condotto da Stefano De Martino). In musica si differenzia soprattutto per l’utilizzo del dialetto pugliese nei suoi testi. Lo stesso brano di Sanremo rappresenta un vero e proprio inno alle sue origini, alla sua terra, a Napoli e più in generale, al Sud.

“Anema e core è un brano italiano con una parte consistente in pugliese, in dialetto barese per l’esattezza, ma lascia il titolo al dialetto napoletano perché è una espressione che io uso spesso quando parlo con la gente, dunque volevo preservare questa napoletanità. È anche un omaggio a Pino Daniele che mi ha insegnato a esser libera nello scrivere in dialetto e io lo faccio col dialetto barese” – ha rivelato l’artista in un’intervista rilasciata a SkyTg24.