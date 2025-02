The Kolors distribuiscono preservativi a Sanremo: “Usateli mentre ascoltate la nostra canzone”

L'iniziativa dei The Kolors che hanno distribuito preservativi come gadget del loro singolo cantato a Sanremo

I The Kolors, in gara alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, hanno deciso di accompagnare la loro esibizione con un gadget inaspettato: una scatolina rosa con il titolo del loro brano, Tu con chi fai l’amore?, contenente due preservativi.

Un’iniziativa dal messaggio splendido, in una campagna così delicata come quella delle malattie sessualmente trasmissibili. Con la sua solita ironia Stash ha voluto tenere alta l’attenzione dei giovani in primis in quel di Sanremo. Un’idea che piace e soprattutto fa sorridere.

“È perfetto, secondo noi, per essere utilizzato mentre si ascolta la canzone“, ha dichiarato Stash, frontman della band, alla stampa. Con ironia e leggerezza, ha poi aggiunto: “Ce ne sono due, per cui mentre si ascolta la canzone se ne possono usare addirittura due. L’importante è usarlo“.

Non è la prima volta che Sanremo diventa un palcoscenico per lanciare messaggi sociali. In passato, altri artisti hanno usato il festival per parlare di tematiche importanti, dall’inclusione alla parità di genere. La mossa dei The Kolors segue questa scia, unendo il loro sound pop-dance fresco e leggero a una campagna di sensibilizzazione velata da ironia.

Appassionati di funk e di musica elettronica, i The Kolors (all’anagrafe, Antonio Stash Fiordispino alla voce e chitarra, Alex Fiordispino alla batteria e Dario Iaculli al basso) hanno iniziato la loro avventura nel 2009. Nel 2015 il gruppo ha raggiunto la popolarità grazie alla vittoria della 14esima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Sono seguiti una serie di successi, coronati dal debutto sul palco del Festival di Sanremo nel 2018 con il brano Mai, mai, mai e da collaborazioni con artisti come Elodie e Guè Pequeno. Nel 2023 è arrivata la hit Italodisco, mentre nel 2024 il ritorno all’Ariston con la canzone Un ragazzo una ragazza. La scorsa primavera hanno annunciato il primo tour europeo e l’uscita del singolo Karma.