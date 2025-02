Talento napoletano a Sanremo, chi è Francesco Del Gaudio: sarà protagonista in TV

Tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2025 spicca il nome di Francesco Del Gaudio, il giovane attore giunto sul palco dell’Ariston, in compagnia del piccolo Alessandro Gervasi, per presentare il film Champagne, incentrato sulla vita e la carriera di Peppino Di Capri.

Chi è Francesco Del Gaudio: l’attore napoletano a Sanremo

Sarà proprio il giovane Del Gaudio ad assumere il ruolo di protagonista nel nuovo film, per la regia di Cinzia Th Torrini, che ripercorrerà i momenti più significativi della vita e della carriera del celebre cantante, pianista e attore partenopeo, originario di Capri.

Nato a Pompei, in provincia di Napoli, nel 2018, Francesco Del Gaudio è un attore, cantante e pianista. Oltre alla televisione e al teatro, infatti, ha indirizzato i suoi interessi professionali anche nel campo della musica. Proprio nel film dedicato a Peppino Di Capri darà prova non solo delle sue doti da interprete ma anche di musicista.

Tra le sue partecipazioni più note nelle vesti di attore quelle nel film Benvenuti in casa Esposito (regia di Gianluca Ansanelli), nelle serie La Sposa e Inganno. Ha lavorato anche come doppiatore per il film È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino.