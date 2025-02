Nel napoletano un murales per Giò Giò Cutolo: ecco dove sarà realizzato

Un murales dedicato a Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso per futili motivi nel 2023 a piazza Municipio: sarà effettuato a Calvizzano, vicino Napoli.

Un murales dedicato a Giò Giò Cutolo

È stato deliberato dalla Giunta comunale di Calvizzano il progetto di realizzare un murale dedicato a Giovanbattista Cutolo, il 25enne che perse la vita a piazza Municipio a Napoli, nell’agosto 2023, con tre colpi di pistola sparati da un 16enne durante una lite per futili motivi.

Come riportato da ANSA, l’opera sarà realizzata con le risorse assegnate al Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori destinato al Comune di Calvizzano in quanto tempo fa il primo cittadino subì un’aggressione fisica da parte di un cittadino.

A Calvizzano un percorso contro il bullismo

L’iniziativa, promossa dal primo cittadino Giacomo Pirozzi, prosegue nel solco di un percorso di sensibilizzazione contro i fenomeni di bullismo, microcriminalità e baby gang avviato con l’I.C. Marco Polo di Calvizzano.

“Come ha più volte denunciato il procuratore di Napoli Nicola Gratteri è in atto un cambio generazionale nell’ambito della criminalità organizzata e si registra una diminuzione dell’età dei minori che commettono reati, per questo, dobbiamo assolutamente intervenire cercando di invertire la rotta e impedire alle mafie di fare proseliti tra i nostri ragazzi”, ha affermato ad ANSA il sindaco Pirozzi.

Un cuore in memoria di Santo Romano

Non solo murales a Calvizzano: oltre all’opera artistica sono infatti previsti convegni, eventi ed incontri sul tema della legalità e del contrasto al crimine. Un’occasione per parlare non soltanto di Giò Giò ma anche di altri episodi analoghi avvenuti nel napoletano negli ultimi anni.

Ad inizio febbraio, il sindaco ha sposato l’iniziativa di Filomena De Mare, madre di Santo Romano, che ha realizzato dei cuori con il nome di Santo da affiggere in luoghi simbolo per tenere viva la memoria del giovane ucciso a San Sebastiano al Vesuvio per una scarpa sporca: a Calvizzano, quel cuore sarà presente proprio all’I.C. Marco Polo.