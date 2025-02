VIDEO/ Il momento della scossa ai Campi Flegrei, le immagini: trema tutto

È stata una notte di paura quella appena trascorsa nella zona dei Campi Flegrei, colpita da uno sciame sismico con scosse di terremoto abbastanza forti, alcune avvertite in tutta la provincia di Napoli: in particolare, quella di magnitudo 3.9 delle ore 00:20, avrebbe fatto tremare le abitazioni, come si evince in alcuni video girati dagli abitanti al deputato Francesco Emilio Borrelli.

VIDEO/ Le immagini del terremoto ai Campi Flegrei

“Ieri abbiamo avuto davvero tanta paura, ma in realtà noi abitanti dei Campi Flegrei viviamo in un perenne stato d’ansia da un anno e mezzo. Non voglio fare allarmismi ma quantomeno credo che ci spettino informazioni più chiare e meno frammentarie e contraddittorie” – ha scritto l’utente al deputato, allegando un video con le immagini del terremoto.

“Sembra di rivedere i tempi del covid quando gli esperti saltavano fuori da ogni parte dicendo la loro, anche contraddicendosi a vicenda. Per non parlare dei complottisti che non fanno altro che aumentare l’agitazione. Vogliamo almeno chiarezza“.

Dai frammenti video trasmessi si evince il forte tremore che ha sconvolto la popolazione, al punto da svegliare di soprassalto i cittadini. La scossa è stata avvertita anche nelle zone circostanti e in tutta la provincia di Napoli, paesi vesuviani compresi. Nel corso della notte si sono susseguite altre scosse, di lieve entità, e anche nella mattinata di oggi sono stati rilevati due eventi sismici rispettivamente di magnitudo 3.2 e 2.8.

“A seguito della scossa di magnitudo 3.9, stiamo predisponendo l’assistenza per la popolazione al Palatrincone di Monterusciello, dove saranno presenti anche psicologi specializzati per la gestione delle emergenze di questo tipo. Abbiamo chiesto il supporto della Protezione Civile Regionale. Per il trasferimento al palazzetto è in attivazione un servizio di navetta da e per Monterusciello” – è l’ultima comunicazione fornita dal sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.

“Le aree di raccolta sono le seguenti: Lungomare Pertini, Piazza a Mare, Largo del Ricordo. Il Palatrincone potrà essere raggiunto anche con la propria auto. Per le persone non autosufficienti che vogliano richiedere supporto, sono attivi i numeri della Protezione Civile e della Polizia Municipale”.