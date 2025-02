Giornata dei Bambini a tema Treno al Museo di Pietrarsa: ingresso omaggio per i piccoli visitatori

Domenica 23 febbraio, torna l’appuntamento imperdibile con la Giornata dei Bambini al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Al Museo di Pietrarsa con la Giornata dei Bambini, l’iniziativa tutta dedicata alle famiglie.

Domenica 23 febbraio, a partire dalle ore 9:30 e fino alle ore 18:00, tantissimi laboratori e attività a tema “treno” pensati per arricchire l’esperienza di visita per i piccoli visitatori:

Di seguito il programma completo:

Piccoli “Ingegneri” Assemblano

10:00 – 11:00 – 12:00

(dai 6 ai 10 anni)

10:00 – 11:00 – 12:00 (dai 6 ai 10 anni) Il Trenino Portachiavi

10:30 – 11:30 – 12:30 – 14:00 – 15:00 – 16:30

(dai 6 ai 13 anni)

10:30 – 11:30 – 12:30 – 14:00 – 15:00 – 16:30 (dai 6 ai 13 anni) Crea la tua LocoEmotiva

10:45 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 15:45

(dai 6 ai 12 anni)

10:45 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 15:45 (dai 6 ai 12 anni) Un Dolce Treno

10:30 – 16:00

(dai 4 ai 13 anni)

10:30 – 16:00 Il Mistero del Tesoro Perduto

11:00 – 12:00 – 13:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00

(dai 6 ai 13 anni)

11:00 – 12:00 – 13:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 (dai 6 ai 13 anni) Sponge Train

11:00 – 12:00 -13:00 – 14:30 – 15:30 – 16:00 – 16:30

(dai 6 ai 13 anni)

11:00 – 12:00 -13:00 – 14:30 – 15:30 – 16:00 – 16:30 (dai 6 ai 13 anni) La Locomotiva Tartaruga in 3D

11:00 – 12:30 – 14:30

(dai 5 ai 7 anni)

11:00 – 12:30 – 14:30 (dai 5 ai 7 anni) Mi Trasformo in Capostazione

11:00 – 12:30 – 14:30

(5 ai 13 anni)

11:00 – 12:30 – 14:30 (5 ai 13 anni) Tonino il Trenino

11.30 – 13:00 – 15:00 – 16:30

(dai 5 ai 13 anni)



Ingresso omaggio per i bambini fino ai 14 anni non compiuti, accompagnati da un adulto (per ogni adulto pagante potranno accedere due minori di 14 anni). I diversi laboratori sono pensati per bambini dai 4 ai 13 anni e ogni bambino potrà prendere parte a massimo due laboratori. Per partecipare alle attività è richiesta la prenotazione. Per tutti i dettagli e per prenotare è possibile contattare tramite WhatsApp il numero 335 6422368.

Giornata dei Bambini al Museo di Pietrarsa

RIEPILOGO INFO

Cosa: Giornata dei Bambini;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli-Portici;

Quando: domenica 23 febbraio 2025, dalle 9:30 alle 18:00;

Info e prenotazioni: Whatsapp 3356422368.

SCOPRI COME ARRIVARE