L’ultimo saluto a Giulia, la bimba uccisa dal cane a 9 mesi. L’autopsia: come è morta

Si terranno questa mattina, nel Duomo di Acerra, i funerali di Giulia, la bambina morta a soli 9 mesi dopo essere stata aggredita dal cane di famiglia. Un giorno di dolore per l’intera comunità sconvolta dalla tragica notizia.

A Acerra i funerali di Giulia, la bambina morta: azzannata dal cane

La piccola era in casa con il suo papà, Vincenzo, mentre la mamma, Angela, era al lavoro. Stando a quanto raccontato dall’uomo, la bimba si trovava sul letto insieme a lui quando si sarebbe addormentato per poi risvegliarsi quando il dramma si era già concluso. Il corpo della piccola era stato trascinato a terra, martoriato dai colpi inferti dall’animale.

Di qui la corsa alla Clinica Villa dei Fiori dove poco dopo sarebbe giunta anche la mamma della piccola. Inizialmente ai medici il papà avrebbe raccontato di un’aggressione da parte di un cane randagio, soltanto dopo si sarebbe poi scoperto che Giulia sarebbe stata azzannata dal pitbull in casa.

Su disposizione della Procura di Nola, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, è stata eseguita l’autopsia sul corpo della vittima. Stando agli esiti, resi noti da Il Mattino, la bimba sarebbe stata morsa più volte dal cane e a causarne il decesso sarebbe stata la rottura del collo.

Quanto al cane, i primi esami effettuati dall’Asl Napoli 2 Veterinaria non avrebbero rilevato tracce ematiche nella bocca dell’animale ma dovranno essere effettuati altri accertamenti. Resta indagato a piede libero, come atto dovuto per proseguire le indagini, il papà della bimba, risultato positivo all’hashish.