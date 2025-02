“In ospedale per un farmaco”, Gigi Finizio ricoverato: cosa è successo e come sta

Napoli – Il cantante napoletano Gigi Finizio è ricoverato in ospedale: è stato lo stesso artista a comunicare, via social, delle sue condizioni di salute, provvedendo ad annullare anche i due concerti che avrebbe dovuto tenere nei prossimi giorni.

Gigi Finizio ricoverato in ospedale: cosa è successo

“Ciao a tutti amici miei, come potete vedere io mi trovo in ospedale. Purtroppo un farmaco mi ha creato un’allergia veramente molto forte e sono dovuto venire qui in ospedale per correre subito ai ripari. Sono qui per una disintossicazione, per velocizzare tutto il processo riabilitativo” – ha detto il cantante in un video diffuso sui suoi canali social ufficiali.

Stando a quanto raccontato, dunque, sarebbe stato colto da una reazione allergica a seguito dell’assunzione di un particolare farmaco, rendendo necessario il ricorso al ricovero ospedaliero. Per questo motivo non riuscirà ad esibirsi in teatro per le imminenti date: “Non penso di farcela per le date del 28 marzo e 1 febbraio in teatro, vi aggiornerò in questi giorni perché sicuramente le sposteremo. Vi farò sapere quando metteremo le nuove date. Un abbraccio forte a tutti quanti voi, vi voglio bene”.

Poche ore fa, il cantante ha diffuso la foto di una flebo che gli operatori sanitari hanno voluto contrassegnare con un cuore e la parola “maestro”. Di qui l’ultimo aggiornamento fornito ancora una volta dal diretto interessato: “Sto migliorando. Grazie a tutti i medici, infermieri e operatori. Ma soprattutto grazie a voi per la vostra vicinanza, vi amo”.