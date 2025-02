Massimiliano Caiazzo sarà Pino Daniele nel nuovo film sulla vita dell’artista: quando uscirà

Ha raggiunto le più alte vette della popolarità con Mare Fuori e ben presto vestirà i panni di protagonista per una nuova importante pellicola: Massimiliano Caiazzo, l’attore 28enne di Vico Equense, interpreterà Pino Daniele nel film Je so’ pazzo, dedicato alla vita e alla carriera del celebre cantautore partenopeo.

Massimiliano Caiazzo sarà Pino Daniele nel film Je so’ pazzo

A soli 28 anni, Massimiliano Caiazzo continua ad affermarsi sempre più sulla scena televisiva e cinematografica rivestendo ruoli di grande importanza. Non è un caso che in Mare Fuori, la fiction napoletana dei record, si è distinto come personaggio di spicco, nei panni di Carmine Di Salvo, per tutte le quattro stagioni. Ha assunto poi il ruolo di protagonista anche in Uonderbois (serie Disney) e preso parte a diverse opere televisive e filmiche, da Filumena Marturano a Piano Piano.

Di grande rilevanza anche il prossimo progetto che lo vedrà impegnato a partire dal mese di marzo, quando inizieranno le riprese del film biopic Je so’pazzo che ripercorrerà la vita di Pino Daniele, a 70 anni dalla sua nascita e a 10 dalla scomparsa. Caiazzo dovrà interpretare proprio il grande cantautore e per questo motivo, in questi ultimi mesi, pare si sia avvicinato allo studio della chitarra.

Parti salienti del film, prodotto da Rai Cinema e diretto da Nicola Prosatore, quasi sicuramente saranno girate a Napoli, dove l’artista è nato e cresciuto. Le riprese inizieranno a marzo e sarà possibile visionare il film entro la fine dell’anno. La storia è tratta dal libro autobiografico Je so’ pazzo di Alessandro Daniele, figlio di Pino, e ripercorrerà i momenti più significativi della vita e della carriera dell’inconfondibile voce partenopea.