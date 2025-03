Gioielli etici e Made in Italy venduti online in tutto il mondo: la sfida di Gioiellitaly.com

Vendere online gioielli di qualità, di valore, con attenzione all’etica: sembrava una sfida impossibile ma è quello che sta succedendo ad una realtà ai piedi del Vesuvio.

Nel cuore di Portici, in provincia di Napoli, ha i propri uffici Gioiellitaly.com, un’azienda che ha saputo fondere tradizione e innovazione nel mondo della gioielleria.

Fondata da Pierluigi Raiola, l’impresa si distingue per l’offerta di gioielli esclusivamente Made in Italy, con un forte impegno verso l’etica, la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale.

Gioiellitaly.com: i gioielli online, una scommessa coraggiosa

La passione per la gioielleria scorre nelle vene di Raiola da tre generazioni, con una storia che si tramanda da nonno, a padre, al giovane Pierluigi. Tuttavia, è durante la pandemia che quest’ultimo decide di intraprendere una nuova sfida: portare l’eccellenza artigianale italiana nel mondo dell’ecommerce.

Il fondatore, Pierluigi Raiola

“Gioiellitaly è nato nella mia testa già da tempo, ma il sito è online da 3 anni”, racconta Raiola. Questa decisione audace ha permesso all’azienda di abbattere le distanze e raggiungere clienti in tutto il mondo.

Barriere che vanno giù grazie anche al coraggio di Pierluigi nel “metterci la faccia”, in prima persona: sua l’idea del format “Le Perle di Gioiellitaly”, brevi video con i quali è presente sui social per consigliare ed informare la sua fanbase su tutto ciò che riguarda il mondo del gioiello con un occhio speciale alla sostenibilità.

I valori del brand: l’importanza del Made in Italy e della sostenibilità

La scelta di proporre gioielli esclusivamente Made in Italy non è casuale. Raiola crede fermamente nella qualità e nell’unicità dei prodotti italiani, sottolineando come l’Italia sia molto rigida in termini di sostenibilità ambientale, a differenza di altri paesi.

“Uno dei motivi per cui offriamo solo gioielli Made in Italy è che la produzione italiana deve rispettare standard internazionali per la tutela ambientale“, afferma. Questo impegno si riflette nella selezione di fornitori certificati e nell’attenzione a pietre che non provengano da zone di conflitto, garantendo una filiera etica e trasparente. “Cerchiamo di tutelare in ogni modo tutte le figure che costituiscono la filiera”, spiega Raiola.

L’impegno sociale e l’anello “Spread Love”

Gioiellitaly non è solo sinonimo di bellezza e qualità, ma anche di impegno sociale. Pierluigi Raiola ha disegnato egli stesso un anello che si chiama “Spread Love”, ovvero “Diffondi l’amore”. In particolare la variante con i corindoni rossi è legato ad un’iniziativa: parte dei ricavati delle vendite sono andati a sostegno delle attività del centro antiviolenza “Ti ascolto” gestito dall’associazione La Fenice Vulcanica.

Uno degli anelli della collezione “Spread Love”

L’anello sarà, inoltre, donato per la prima edizione del premio “Donne di lava e di fuoco” organizzato dalla stessa associazione: una personalità femminile di spicco del mondo partenopeo che si è contraddistinta a sostegno della lotta contro violenza di genere il cui nome è ancora, al momento, top secret.

Questa collezione di anelli, ciascuno con un design che raffigura due cuori che abbracciano le dita, avvolgendo di fascino chi lo indossa, simboleggia l’amore verso sé stessi e gli altri: un amore che non deve essere racchiuso, ma sprigionato e diffuso.

Valori fondamentali del brand che includono l’etica, la responsabilità sociale e il rispetto per l’ambiente: non solo parole vacue ma il vero e proprio DNA con il quale Pierluigi Raiola ha voluto dare vita al suo sogno.

Un sogno che si realizza: “Spediamo in America e Oceania, i nostri gioielli su Canale 5”

In soli tre anni, Gioiellitaly ha conquistato la fiducia di oltre 3.300 clienti, spedendo gioielli in 27 nazioni su tutti i continenti, tra cui Canada, Europa dell’Est, Scandinavia, Oceania e Grecia. Questo successo è frutto di un’attenta cura del cliente e di una presenza online efficace: le spedizioni sono sempre assicurate e garantite dall’affidabilità di corrieri internazionali come GLS e Fedex. “Anche questo – spiega Pierluigi – contribuisce a rassicurare il cliente e spingerlo ad acquisti che, solitamente, farebbe soltanto in un negozio fisico. Riusciamo a spedire con la massima sicurezza anche produzioni di un certo valore”.

Un particolare pendente in corallo venduto online da Gioiellitaly

L’azienda ha inoltre collaborato con produzioni televisive di rilievo, fornendo gioielli in corallo rosso di Torre del Greco per la fiction “Le onde del passato” (produzione Banijay Studios, con protagonisti Anna Valle e Giorgio Marchesi) in onda su Canale 5, dove il gioiello stesso ha avuto un ruolo da protagonista.

Inoltre, le creazioni di Gioiellitaly sono state scelte da una fashion stylist che ha curato lo stile di Drusilla Gucci per uno shooting, confermando l’apprezzamento del brand nel mondo della moda.

Gioielli di tendenza scelti con cura e sempre al passo con i tempi. Infatti, visitando gli eventi più importanti del settore con protagonista il Made in Italy, come OroArezzo e VicenzaOro, Gioiellitaly riesce a proporre gioielli di qualità e dall’alto valore artistico, assecondando le mode del momento.

La sfida dei gioielli online

Vendere gioielli online, specialmente prodotti di lusso come i diamanti, rappresenta una sfida significativa. Tuttavia, Gioiellitaly ha saputo superare le diffidenze iniziali, offrendo un’esperienza d’acquisto sicura e trasparente. Il corallo e i cammei di Torre del Greco, in particolare, hanno riscosso grande successo all’estero, testimoniando l’apprezzamento internazionale per l’artigianato italiano.

Guardando al futuro, Raiola ha l’obiettivo di consolidare Gioiellitaly come punto di riferimento per chi cerca gioielli di qualità con un forte valore etico. “Punto a far percepire Gioiellitaly come la casa del gioiello Made in Italy, per chi vuole un gioiello di qualità ma con un aspetto fortemente etico”, dichiara. Con un sito disponibile in inglese e italiano, l’azienda continua a espandere la propria presenza globale, mantenendo sempre al centro i valori che l’hanno resa unica.

Gioiellitaly.com: sito, ecommerce, contatti e pagine social

Per scoprire di più e ammirare le collezioni, visita il sito ufficiale:

Web ed Ecommerce: gioiellitaly.com

Facebook: Gioiellitaly

Instagram: gioiellitaly.official

YouTube: gioiellitaly

TikTok: gioiellitaly.official