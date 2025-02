Napoli compie 2500 anni: un anno di eventi per una delle più antiche città d’Europa

Prende ufficialmente il via Napoli Milionaria, il ricco programma di eventi per celebrare i 2500 anni di storia della città di Napoli tra mostre, spettacoli e iniziative culturali che renderanno omaggio al ricco patrimonio storico, artistico, scientifico e identitario di Neapolis.

Napoli compie 2500 anni: il programma degli eventi

Le celebrazioni di Napoli Millenaria prevedono oltre 2500 tra eventi, artisti, luoghi, gemellaggi, partnership istituzionali e collaborazioni internazionali, grazie ad una programmazione aperta, partecipata e dinamica pensata per coinvolgere attivamente la città.

Si parte il 25 marzo al Teatro San Carlo con Napoli Milionaria, dove 80 anni fa Eduardo De Filippo metteva in scena la prima dell’opera. Si susseguiranno poi rassegne di musica e teatro che valorizzeranno la tradizione e le nuove espressioni artistiche, oltre a esposizioni inedite che porteranno alla luce i tesori nascosti di Napoli.

Spettacoli ed iniziative interesseranno tutto il territorio cittadino e metropolitano, trasformando Napoli in un palcoscenico a cielo aperto. Una toccante versione inedita di Napule è di Pino Daniele sarà la sigla che accompagnerà le celebrazioni.

I 2500 anni di Napoli: il programma completo

TEATRO DI SAN CARLO PER IL COMPLEANNO

25 marzo 2025

NAPOLI MILIONARIA / Teatro di San Carlo

Inaugurazione celebrazioni Napoli 2500

Il 22 gennaio 1962 viene rappresentata, per la prima volta in televisione, “Napoli Milionaria” di Eduardo De Filippo. 80 anni fa, esattamente a marzo 1945, andava in scena per la prima volta al Teatro di San Carlo la ormai celeberrima opera di Eduardo, interpretata da attori di razza come Regina Bianchi, Antonio Casagrande, Angela Pagano, tra gli altri, oltre allo stesso Eduardo, che firmava anche la regia. Sarà la voce di Eduardo, che apre la visione del film, con “Su il sipario” a dare il via ufficialmente alle celebrazioni dei 2500 anni di Neapolis. In sala la famiglia De Filippo. Serata aperta alla città. Prenotazioni a cura del Teatro San Carlo.

29 aprile 2025

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DANZA / Piazza del Plebiscito

La Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo di Napoli è la prima Scuola d’Italia, una delle più antiche d’Europa. Creata nel 1812, è stata da sempre “vivaio” di talenti, ballerine e ballerini di altissimo livello professionale in grado di inserirsi nelle più apprezzate compagnie, in Italia e all’estero. Protagonista della giornata, fortemente voluta dal Comune di Napoli, sarà la Compagnia diretta da Clotilde Vayer che occuperà la piazza simbolo insieme a tutti giovani che vorranno iscriversi alla lezione aperta. Una piazza che per qualche ora diventa, tra sbarre e tappetini, un momento di aggregazione e di comunità attraverso il linguaggio universale della danza.

Ottobre 2025

ASSUNTA SPINA | Nuova produzione / Teatro di San Carlo

Nuova produzione di “Assunta Spina” di Salvatore Di Giacomo, nel riadattamento curato da un’artista eclettica, amata da pubblico e critica, come Lina Sastri. Una rivisitazione con cui l’attrice e regista vuole omaggiare donne coraggiose fuori dagli schemi. L’anteprima dello spettacolo sarà aperta alla città, grazie alla collaborazione con il Comune di Napoli.

9, 10 e 12 ottobre 2025

ENRICO CARUSO, Concorso Lirico Internazionale / Teatro di San Carlo

Nel 2023 veniva inaugurato a Palazzo Reale di Napoli il primo museo nazionale dedicato al più grande tenore di tutti i tempi. In quell’occasione fu annunciato dal MIC un progetto composito – direzione scientifica di Laura Valente che ha curato anche l’ideazione del Museo Caruso – che aveva al suo centro la realizzazione di un concorso internazionale che avrebbe riunito le migliori professionalità del settore, dedicandolo a Enrico Caruso. Nel 2025, grazie a queste celebrazioni, il Teatro di San Carlo in collaborazione con i più importanti teatri del mondo – Metropolitan di New York, Teatro alla Scala di Milano, Festival di Aix En Provence, Teatri di Monaco di Baviera e Amsterdam – darà vita alla prima edizione del Concorso Lirico Internazionale “Enrico Caruso”.

Ottobre 2025

DEDICATO A ROBERTO DE SIMONE / Memus – Teatro di San Carlo

Al Museo Memus del Teatro San Carlo una mostra dedicata a Roberto De Simone, che quest’anno compie 92 anni. I suoi lavori teatrali e musicali hanno fatto la storia. La sua produzione al San Carlo verrà ripercorsa tra nuovi rimandi e suggestioni con documenti inediti, fotografie, costumi di scena e registrazioni storiche, grazie anche alla collaborazione con l’associazione della sua famiglia.

12 e 14 dicembre 2025

PARTENOPE | Prima assoluta, musica di Ennio Morricone/Teatro di San Carlo

Nel 1996 Ennio Morricone completò un lavoro su libretto di Guido Barbieri e Sandro Cappelletto: “Partenope” ovvero musica per la sirena di Napoli, dedicato ad una città a cui Morricone era molto legato e alla sua sirena, protagonista del lavoro attraverso un personaggio “doppio” come lo è la sua natura: donna innamorata (una voce pop) e vestale (soprano). Vanessa Beecroft creerà per l’occasione una installazione particolarissima.

REAL ALBERGO DEI POVERI | Palazzo Fuga

8 giugno 2025

PINOCCHIO DI DAVICE IODICE

Teatro Mercadante – Premio UBU del Teatro 2024



Luglio 2025

ALICE ALLO SPECCHIO

Nuova creazione / RAP e Parco Archeologico di Pompei

Progetto integrato di arte e inclusione sociale a partecipazione gratuita: la storia di Pompei e dell’Albergo dei Poveri al centro di un percorso di restituzione performativa con spettacolo nel Parco Archeologico.

Progetto originale del Comune di Napoli, Parco Archeologico di Pompei – Pompei Children’s Museum, MIC, Teatro Stabile di Napoli “Mercadante”, Scuola elementare del Teatro, Conservatorio Popolare per le Arti della Scena e Real Albergo dei Poveri per Napoli2500

Dal 27 luglio al 2 agosto 2025

RAP SOTTO LE STELLE / Real Albergo dei Poveri

Napoli e il cinema. La storia di Napoli attraverso i film. Ma anche la produzione di un cartoon su Neapolis con la regia del pluripremiato Alessandro Rak. Sulla terrazza del Rap, allestita temporaneamente per l’occasione anche performance.

Comune di Napoli, NAPOLI 2.5/CARTOON e MAD per Napoli 2500

Dal 18 settembre 2025 a gennaio 2026

FUTURO QUOTIDIANO – Installazione dei reperti ritrovati/Real Albergo dei Poveri

Installazione performativa dei reperti ritrovati al RAP appartenuti agli “abitanti” dell’Albergo dei Poveri, impreziosita da alcune foto storiche di Mimmo Jodice scattate in quei luoghi nel 1980, che “ritornano a casa”.

Comune di Napoli per Napoli2500 con la collaborazione di Fondazione Mimmo Jodice per Napoli2500

IL MIGLIO DELLA MEMORIA per Napoli2500

Dal 17 aprile a 28 dicembre 2025

MISCHIAMO LE CARTE | 150 Km lineari di documenti d’archivio, oltre due milioni di volumi, visite guidate performative, spettacoli e concerti

Per Napoli2500 saranno esposti documenti significativi (alcuni per la prima volta, compresi quelli del Comune di Napoli), al fine di aprire archivi e biblioteche a nuove suggestioni. Coordinamento del soprintendente archivistico e bibliografico della Campania Gabriele Capone. Visite guidate in collaborazione con il Fai: un patrimonio immenso concentrato nell’area che coincide con l’antico tracciato di epoca greco-romana, accessibile in maniera non convenzionale e non solo per studiosi.

24 ottobre 2025

LA VERGINE DELLE ROSE|ALESSANDRO SCARLATTI | A 300 ANNI DALLA MORTE / Complesso monumentale dei Girolamini

Oratorio di Alessandro Scarlatti, Direttore Antonio Florio, Orchestra barocca Cappella Neapolitana

Una produzione originale voluta fortemente dal Comune di Napoli con l’Associazione Scarlatti e il Miglio della Memoria per rendere omaggio a uno dei più importanti compositori dell’epoca barocca nel giorno in cui si si celebrano i 300 anni dalla sua morte: Alessandro Scarlatti (1660-1725). Un convegno internazionale curato dall’Associazione Scarlatti porterà a Napoli le massime autorità scientifiche internazionali. L’esecuzione de “Il giardino delle Rose”, oratorio composto a Roma da Alessandro Scarlatti per il Principe Francesco Maria Ruspoli, verrà proposto nello straordinario scenario della Chiesa dei Girolamini dalla Cappella Neapolitana diretta da Antonio Florio, un’eccellenza in questo repertorio.

NAPOLI FRINGE FESTIVAL

Dal 17 aprile al 4 maggio 2025

NAPOLI FRINGE FEST – I edizione

Il programma FRINGE dal 17 aprile al 4 maggio 2025

Scadenza bando 28 febbraio, presentazione calendario entro metà marzo.

Aprile 2025

VELE | DOCUFILM

Docufilm sulle Vele di Scampia che vede il Comune di Napoli collaborare con Cattleya e Sky. Debutto alla Triennale di Milano, prima di proseguire il suo viaggio verso la Biennale di Architettura diretta da Carlo Ratti.

I MUSEI per NAPOLI2500

Marzo – dicembre 2025

Dal Mann a Palazzo Reale fino a Capodimonte: una serie di “azioni” che renderanno omaggio a questa ricorrenza.

PALAZZO REALE

Dal 3 marzo 2025

RE DI LUCE PER UN RACCONTO DI SECOLI DI STORIA

Visite guidate e illuminazione artistica notturna dei Re della facciata di Palazzo Reale su Piazza Plebiscito.

Palazzo Reale, MIC, Demanio per Napoli2500.

Dal 19 marzo

PINO DANIELE E NAPOLI: MOSTRA “SPIRITUAL” E SIGLA INEDITA ESCLUSIVA PER LE CELEBRAZIONI DEDICATA AI 2500 ANNI

Comune di Napoli, Città Metropolitana di Napoli, MIC, Palazzo Reale e Regione Campania per Napoli2500, Fondazione Pino Daniele, Sony Music Entertainment Italy

MANN

Fine maggio / inizio giugno 2025

APERTURA DI NUOVE SEZIONI AL MANN

Grazie alla direzione Generale dei Musei, guidata da Massimo Osanna, il riallestimento delle sale dedicate alla Villa dei Papiri e il nuovo allestimento delle sale degli arredi domestici pompeiani (Sale 90-95) saranno dedicate al compleanno.

Direzione Generale Musei | MIC | Museo Archeologico Nazionale dedicato a Napoli 2500

MUSEO DI CAPODIMONTE

Novembre 2025

L’ANNO DELLE PORCELLANE

Capodimonte è celebre in tutto il mondo per le sue porcellane. Nel 2025 sarà inaugurata una nuova sezione di Porcellane, per la prima volta nella storia del sito, valorizzata con 14 sale.

ARCHIVIO DI STATO

Da maggio 2025 a gennaio 2026

TI RACCONTO NAPOLI | I documenti e le storie

Un percorso archivistico ma anche di “formazione della memoria”, allestito nel Chiostro del Platano e curato dalla direttrice Candida Carrino. In mostra i documenti originali che raccontano la storia della città. Focus sulla relazione e gli scambi culturali con l’estero in collaborazione con gli Istituti di cultura stranieri in Italia.

AL FARO /Porto di Napoli

Dal 21 Giugno al 5 luglio

RADICI E MIGRAZIONI

Di porto in porto, partire, attraversare, tornare.

Passeggiate e performance originali al Faro di Napoli. Si anticipa un viaggio nel tempo e nel futuro, tra villanelle, moresche e voci mediterranee curato da Eugenio Bennato. Il faro di Napoli come quello di Genova ha rappresentato per migliaia e migliaia di italiani l’ultima luce prima di vedere quella del faro Ellis Island e degli altri luoghi di migrazione. Progetto integrato del Comune di Napoli in collaborazione con il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, Lanterna di Genova, Un percorso che toccherà tra le sue tappe anche Ellis Island, il luogo di approdo di tanti nostri connazionali che hanno dato il proprio contributo per lo sviluppo degli Usa e non solo. Proiezioni speciali su Napoli e la sua emigrazione. Il 21 luglio 2025 ci sarà l’apposizione de Il civico giusto sulla storia della Nave Henry Gibbins che il 21 luglio del 1944 porta in salvo negli USA quasi mille profughi ebrei scampati ai campi di sterminio. Voce narrante Enzo Decaro, Testo di Maria Grazia Lancellotti.

21 giugno (Giorno della festa della musica)

APP SIRENA: NAPOLI – PARIGI – BUENOS AIRES – NEW YORK

4 città: Napoli, Parigi e Buenos Aires e New York diventano un jukebox a cielo aperto attraverso una APP realizzata per l’occasione, che ci guiderà per le strade delle quattro capitali sulle note del repertorio più nobile e popolare cantato dai grandi interpreti della canzone napoletana.

RASSEGNA CONCLUSIVA BUON COMPLEANNO NEAPOLIS

Dal 21 dicembre al 6 gennaio

Due settimane per celebrare i 2500 anni della nostra città.