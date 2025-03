Gigi Finizio è guarito: “Sto benissimo, finalmente sono tornato a casa”

Una bella notizia per i fan di Gigi Finizio, il cantante napoletano che era stato ricoverato d’urgenza a seguito di una grave forma di allergia e che nella giornata di ieri è stato dimesso dall’ospedale.

Gigi Finizio dimesso dall’ospedale: “Sto benissimo”

A condividere il lieto annuncio con i suoi followers è stato lo stesso artista che, tramite i suoi canali social ufficiali, ha comunicato: “Oggi è una bellissima giornata di sole. Sto benissimo e finalmente sono ritornato a casa. Volevo ringraziare tutti quanti voi per l’amore che mi avete dimostrato in questi giorni, per la vostra vicinanza. Ora dobbiamo fare solo una cosa: cantare”.

Una notizia che in tanti aspettavano di ricevere al più presto, tra seguaci di Finizio ma anche tanti amici e colleghi che non hanno esitato a dimostrargli il proprio affetto in uno dei momenti più delicati della sua vita. Tra questi Nino D’Angelo che ha diffuso una foto che lo ritrae in compagnia dell’amico scrivendo: “Bentornato a casa amico mio, Gigi ti voglio bene”.

Finizio era stato ricoverato a seguito di una grave reazione allergica causata probabilmente dall’assunzione di un farmaco. Lui stesso aveva spiegato: “Secondo il parere dei medici ho avuto una forma di Stevens-Johnson che è una pericolosa e rara reazione di ipersensibilità a dei farmaci. In pratica il mio sistema immunitario ha reagito troppo ad un farmaco, mi ha creato un rush cutaneo, edemi importanti e gonfiori per tutto il corpo“.

“Quando sono arrivato qui al pronto soccorso io ero in una fase evolutiva abbastanza importante quindi i medici si sono preoccupati e hanno ritenuto opportuno ricoverarmi e tenermi sotto osservazione per fare le dovute indagini.