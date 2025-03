È morto Bruno Pizzul, la storica voce del calcio: tra pochi giorni avrebbe compiuto gli anni

Si è spento all’ospedale l’icona del giornalismo sportivo Bruno Pizzul, morto all’età di 86 anni. Lo storico telecronista fu la prima voce per la Rai degli incontri della Nazionale Italiana di calcio dal 1986 al 2002.

Morto Bruno Pizzul, lo storico telecronista aveva 86 anni

Nato a Udine l’8 marzo 1938, Pizzul tra pochi giorni avrebbe compiuto 87 anni. Per anni è stato il commentatore della partite della Nazionale diventando una delle inconfondibili voci delle più importanti vicende calcistiche.

Anche in questi ultimi anni continuava a gestire una rubrica di calcio sul quotidiano friulano Messaggero Veneto oltre a collaborare con altre testate televisive e radiofoniche. Era ricoverato da un paio di settimane nell’ospedale di Gorizia, dove si è spento poche ore fa.

Laureato in Giurisprudenza, nel 1969 fu assunto in Rai dopo aver partecipato al concorso nazionale per radio-telecronisti aperto a tutti i giovani laureati del Friuli-Venezia Giulia. L’8 aprile 1970 commentò la sua prima partita (Juventus-Bologna, spareggio di Coppa Italia disputatasi sul campo neutro di Como). La prima finale di una competizione internazionale che fu raccontata dalla sua voce fu quella del campionato europeo del 1972 a Bruxelles, con la vittoria della Germania Ovest.

La prima vittoria da lui annunciata in diretta ai telespettatori di una squadra italiana in una finale di coppa europea fu, invece, quella del Milan in Coppa delle Coppe ai danni del Leeds Utd, a Salonicco, il 16 maggio 1973, mentre la finale della stessa competizione del 1999 tra Lazio e Maiorca al Villa Park di Birmingham e quella di Coppa UEFA dello stesso anno tra Parma e Olympique Marsiglia giocata a Mosca furono le ultime vittorie di squadre italiane nelle competizioni europee da lui raccontate.