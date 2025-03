Apre il Belvedere sul mare di Napoli, un angolo di paradiso: il nuovo lungomare è mozzafiato

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha annunciato l’apertura ufficiale al pubblico del nuovo lungomare della città con il Belvedere di Casevecchie, sul mare di Capo Miseno, un angolo di paradiso restituito alla cittadinanza che potrà ammirare il Golfo di Napoli da una posizione privilegiata.

Nuovo lungomare di Bacoli: apre il Belvedere di Casevecchie

“Ce l’abbiamo fatta! Ecco il lungomare liberato di Bacoli. Mai più cancelli e filo spinato. È il belvedere di Casevecchie, sul mare di Capo Miseno. Ci siamo ripresi questo angolo di paradiso. Lì dove c’erano rifiuti e capannoni abusivi, adesso c’è questo panorama. Uno spazio pubblico, da vivere sempre. Per giocare, per leggere, per riposarsi. Per immergersi in un contesto unico al mondo. Tra il lago Miseno e l’antico porto militare romano. Lì dove già i greci decisero di avviare attività di presidio militare. Affacciato su Punta Pennata. Affacciati sul leggendario promontorio di Miseno” – ha spiegato, via social, il primo cittadino.

Proprio ieri il nuovo spazio sul mare è stato inaugurato alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, dei cittadini, delle forze dell’ordine e delle associazioni. “Bacoli rinasce per davvero. Dopo le demolizioni, adesso si realizza una nuova idea di lungomare. Chi lo riteneva possibile fino ad un paio di anni fa? Nessuno. Ed invece è accaduto. Insieme, possiamo fare tutto. Un passo alla volta” – ha concluso il sindaco.

La spiaggia di Casevecchie è considerata da molti la più bella di Bacoli e tra migliori dell’intero territorio napoletano. Per anni è stata oggetto di degrado ma dal 2022 è partita un’operazione di bonifica dalle strutture abusive che per decenni l’hanno sfregiata, tra costruzioni, fondamenta e colate di cemento riversi sull’arenile. Un intervento portato a termine con successo che ha consentito all’intera comunità di tornare a fruire di uno dei luoghi più belli del territorio partenopeo.