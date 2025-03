Il primo negozio Milka d’Italia ha aperto nel Napoletano: c’è anche l’angolo bar

E’ stato inaugurato al nuovo centro commerciale Maximall Pompeii, situato a Torre Annunziata, il primo Milka Shop d’Italia: un negozio interamente dedicato alle prelibatezze del celebre marchio di cioccolato svizzero, dove poter acquistare specialità dolciarie e gadget ma anche concedersi una gustosa pausa presso l’angolo bar dedicato.

Al Maximall Pompeii il primo negozio Milka d’Italia

“Il primo store Milka in Italia è qui, al Maximall Pompeii. Un mondo di dolcezza ti aspetta con golosità uniche ma non solo: vieni in store per scoprire tutti i prodotti esclusivi” – si legge sulla pagina ufficiale del Maximall Pompeii, il nuovo polo dello shopping a pochi passi dagli Scavi, tra i più belli e moderni d’Europa.

All’interno dello shop sarà possibile trovare non solo le classiche tavolette di cioccolato Milka ma tutte le irresistibili novità del celebre brand, oltre ad una vasta gamma di accessori, t-shirt, articoli per la casa, prodotti di cancelleria dedicati alla simpatica mucca lilla.

Per ogni ricorrenza, inoltre, saranno disponibili prodotti a tema, da Natale a San Valentino passando per le imminenti festività pasquali: lo store è già pieno di coniglietti e pulcini sia in versione peluche che interamente in cioccolato, oltre ad un’ampia selezione di ovetti di tutti i gusti.

All’interno dello store è presente anche un bar dedicato dove vengono sfornati brioche, cornetti, muffin e donut della Milka ma anche in altre varianti, oltre a conchiglie, crostate e bevande, dalla caffetteria alle più svariate bibite.

Non si tratta dell’unica assoluta novità lanciata dal Maximall Pompeii: nel nuovo centro commerciale, inaugurato lo scorso dicembre, è possibile trovare anche il primo store Lefties italiano, la celebre catena spagnola di abbigliamento e accessori, nonché brand low-cost del colosso Zara. L’innovativo polo dello shopping ha portato, inoltre, per la prima volta nel Napoletano la famosissima catena di giocattoli Hamleys inaugurando il quarto negozio in Italia.