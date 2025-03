A Bacoli scuole aperte, il sindaco: “Sono gli edifici più sicuri, possiamo convivere con il bradisismo”

Bacoli, le scuole restano aperte: dopo il terremoto che all’1.25 di stanotte ha colpito i Campi Flegrei il comune ha effettuato verifiche alle strutture e nessuna avrebbe subìto danni.

Bradisismo, a Bacoli scuole aperte

A pochissimi chilometri dall’epicentro del sisma che stanotte, 13 marzo 2025, ha terrorizzato l’area flegrea, la coraggiosa decisione del sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione di lasciare aperte le scuole del territorio.

Abbiamo raggiunto telefonicamente il primo cittadino che ha spiegato la situazione: “Sono stati fatti tutti i controlli del caso e le scuole di Bacoli non presentano problemi. Le scuole, oggi, sono aperte e l’85% degli studenti è in classe”, spiega Della Ragione. “Sono gli edifici più sicuri dove i genitori possono essere tranquilli di lasciare i propri bambini”.

“È anche nn segnale per far capire che possiamo coesistere con il bradisismo”, prosegue. Il sindaco ha anche spiegato che sul territorio bacolese non ci sarebbero danni a persone e cose: “Anche dalle abitazioni civili non abbiamo ricevuto segnalazioni”.

L’ordinanza per liberare le strade

Un lavoro durato tutta la notte anche nel comune di Bacoli, dove è stato immediatamente allestimento il centro di prima accoglienza con un servizio di supporto psicologico dedicato in particolare a bambini ed anziani.

Il sindaco Della Ragione già nei giorni scorsi aveva preso provvedimenti atti a preparare la cittadinanza a tutte le situazioni di emergenza: una su tutte, l’ordinanze per liberare i principali assi viari cittadini dalle auto in sosta e consentire un movimento più fluido dei mezzi di soccorso.

Il provvedimento riguarda in particolare via Risorgimento e via Lucullo: “Così diminuiremo gli imbuti di traffico sulle vie di esodo e di fuga nella nostra città. L’operazione è quella di liberare le strade principali. Stop a cantieri in strada, ad esclusione di quelli inderogabili. Stop ad ogni autorizzazione che crei impedimento alla circolazione. Un cambiamento radicale. È un dispositivo a tutela della popolazione. Non è possibile bloccare un paese intero per una ventina di auto parcheggiate”.

Della Ragione: “Al vostro fianco, a ogni ora del giorno e della notte”

Nelle prossime ore proseguiranno gli incontri istituzionali dell’amministrazione bacolese che è in costante contatto con gli altri enti, tra cui la Protezione Civile Nazionale.

“Vi terrò sempre aggiornati”, è il messaggio che Josi Della Ragione intende trasmettere. “Lo so. Non è semplice. La paura, la preoccupazione, sono sentimenti che non ci abbandonano. Vi capisco, assolutamente. Ma ora più che mai bisogna fare squadra. Noi siamo al vostro fianco. Ad ogni ora del giorno e della notte”.