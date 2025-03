Mastrolorenzo: “Chi rassicura dice il falso. Accelerazioni enormi, va valutato l’allontanamento”

Intervenuto a Vesuvio Live, il professor Giuseppe Mastrolorenzo, vulcanologo e primo ricercatore dell’Osservatorio Vesuviano, ha commentato la situazione dei Campi Flegrei a seguito dell’ultima forte scossa di terremoto registrata.

Terremoto Campi Flegrei, Mastrolorenzo: “Accelerazioni enormi”

“Io da tempo critico un po’ la comunicazione perché si è troppo rassicurato, si è data l’illusione che noi potessimo gestire il bradisismo ma dal punto di vista scientifico è un fenomeno che non conosciamo, se non per i due eventi degli anni ’70 e ’80, e quindi dal mio punto di vista si è sottovalutato sia il rischio sismico che quello vulcanico. Spesso anche adesso si confondono i due piani d’emergenza, in realtà nel 2023 è stato realizzato il piano d’emergenza per il rischio bradisismico che prevede azioni per mettere in sicurezza la popolazione, anche l’allontanamento”.

“Va valutata questa possibilità perché in realtà non c’è niente di prevedibile. Chiunque voglia rassicurare sul futuro dice una cosa falsa dal punto di vista scientifico. Non abbiamo nessuna prevedibilità né sulla localizzazione delle prossime scosse né sulla magnitudo. La magnitudo potrebbe essere anche più alta di quella che abbiamo osservato e soprattutto la localizzazione epicentrale è un’area molto estesa”.

“Questi terremoti si stanno manifestando con accelerazioni enormi, molto superiori anche a quelle dei terremoti dell’Appennino, quindi violentissime accelerazioni locali che possono mettere in crisi l’esistenza degli edifici. A mio avviso sia per il rischio sismico che per quanto riguarda i rischi connessi (l’emergenza anidride carbonica, sollevamento, tutti gli altri fenomeni) va valutata l’opportunità di quel piano per quest’area, intorno a Pozzuoli fino a Bagnoli da un lato e Bacoli dall’altro, e se sia il caso di attuarlo nell’ultima fase cioè quella dell’allontanamento“.