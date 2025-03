Mastrolorenzo contro le trivellazioni: “Denunciai che potevano innescare terremoti”

Durante un sopralluogo in zona Pisciarelli con il deputato Francesco Emilio Borrelli, a seguito degli ultimi terremoti registrati, il vulcanologo dell’INGV Giuseppe Mastrolorenzo ha denunciato ancora una volta l’impatto probabilmente dannoso delle trivellazioni, effettuate tra il 2010 e il 2020 ai Campi Flegrei.

Trivellazioni e terremoti: la denuncia di Mastrolorenzo

Le trivellazioni sono state effettuate nella zona tra Agnano e Bagnoli con l’obiettivo di studiare il fenomeno valutando un eventuale sfruttamento dell’energia geotermica. Stando alle parole del vulcanologo e primo ricercatore dell’Osservatorio Vesuviano, Giuseppe Mastrolorenzo, non è escluso che proprio questo intervento possa aver alterato l’equilibrio del sistema, ponendosi come concausa dei forti terremoti che si stanno registrando negli ultimi tempi.

“Già all’epoca denunciavo che il processo di trivellazione potesse innescare terremoti attraverso l’immissione di anidride carbonica nel sottosuolo. In un sistema complesso, come quello dei Campi Flegrei, non è possibile prevedere l’evoluzione. Tutte le grandi perturbazioni possono innescare gravi effetti. Perciò in questi casi va adottato il principio di precauzione che dice ‘non fare cose se non sai prevedere cosa succederà'” – ha spiegato Mastrolorenzo.

“Quello che è paradossale è che alcuni dei miei colleghi, referenti del sistema di Protezione Civile Nazionale per rischio vulcanico, fossero coinvolti in progetti potenzialmente perturbanti dell’equilibrio del sistema, come poi è stato riconosciuto anche dall’INGV che sta monitorando costantemente per capire le evoluzioni. Noi, come vulcanologi, dovremmo tutelare la sicurezza della collettività attraverso il monitoraggio e soprattutto non essere noi a fare operazioni fortemente invasive del sistema“.

“Presenterò interrogazione parlamentare sulla vicenda. Chiedo che vengano effettuate indagini approfondite per appurare una eventuale correlazione tra le trivellazioni effettuate tra il 2010 e il 2020 e gli sciami sismici successivi. E’ singolare, inoltre, come denuncia Mastrolorenzo, che alcuni membri dell’INGV fossero direttamente coinvolti nel programma di trivellazioni. Sia fatta luce su una vicenda dai contorni inquietanti. I cittadini, che stanno vivendo in prima persona i disagi di questa delicata fase, hanno il diritto di conoscere la verità” – ha concluso il deputato Borrelli.