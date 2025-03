Nel Napoletano apre il Mercato Vintage più grande d’Europa, capi scontatissimi: i prezzi

Per la prima volta nel Napoletano arriva l’esperienza Fair Priced Vintage Market, il mercato del vintage più grande e conveniente d’Europa che il 22 e 23 marzo 2025 farà tappa a Cercola, regalando un’esperienza d’acquisto del tutto nuova.

A Cercola il mercato vintage più grande e conveniente d’Europa

Fair Priced Vintage è una celebre catena che organizza mercati di abbigliamento vintage in tutta Europa, con l’obiettivo di vendere capi di qualità a prezzi equi. Tra gli stand dell’enorme mercato, i clienti potranno ammirare ed acquistare una vasta gamma di prodotti, tra articoli griffati e non, tutti selezionati a mano, igienizzati e pronti da indossare, ad un prezzo decisamente conveniente.

Ogni capo di abbigliamento è prezzato individualmente per categoria: ad esempio maglioni e giacche sportive costano solo 15 euro ciascuno. I prezzi partono dai 2,50 fino ad arrivare ad un massimo di 30 euro.

Ma perché i prezzi sono così bassi? La risposta è stata fornita direttamente da FPV: “Semplice. Non riteniamo di dover prendere margini estremi sui nostri prodotti. Non organizziamo eventi per il massimo profitto ma perché amiamo dare una nuova vita ai vestiti. Oltre ad un prezzo equo, offriamo anche una giusta possibilità. Gli scaffali vengono riforniti durante il giorno quindi ognuno ha le stesse possibilità di ottenere oggetti interessanti, anche in orari diversi”.

L’attesissimo mercato europeo aprirà per due giornate a Cercola, dal 22 al 23 marzo, dalle 9 alle 19, presso il Palazzetto Caravita di via Matilde Serao. Vista l’enorme affluenza prevista, per accedere al mercato bisogna prenotare la propria visita tramite il sito ufficiale di Fair Priced Vintage. L’ingresso dovrebbe essere gratis o al massimo potrebbe essere richiesto un contributo di 1,50 euro.

Mercato FPV a Cercola: ecco il listino prezzi

Per ogni categoria di prodotto sarà riservato un unico prezzo. Di seguito il listino completo: