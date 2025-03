Forti mal di testa poi il malore, la tragedia nel Napoletano: Luca è morto a soli 17 anni

Dolore a Giugliano, in provincia di Napoli, per la scomparsa di Luca Oriente, un ragazzo morto a soli 17 anni per un aneurisma cerebrale.

Giugliano, ragazzo morto a 17 anni per aneurisma

Stando a quanto apprende Teleclub Italia, il giovane avrebbe iniziato a manifestare forti mal di testa e, a seguito di un consulto medico, si sarebbe sottoposto anche ad un intervento al cervello presso l’Ospedale del Mare di Napoli.

Tutto sembrava procedere nel migliore dei modi e poco dopo l’operazione il ragazzo era stato anche dimesso. Tornato a casa, però, avrebbe accusato un malore mentre si trovava in bagno. Il 17enne sarebbe poi entrato in coma e il suo cuore avrebbe smesso di battere in poche ore. I genitori hanno autorizzato l’espianto di organi.

“Un giovane pieno di vita, con sogni, speranze, amici e una famiglia che oggi si ritrova a piangere una perdita impossibile da colmare. Personalmente non lo conoscevo ma qualche volta l’ho visto ed è incredibile pensare che una persona che fino a poco tempo fa era tra noi, oggi non ci sia più. La sua assenza è un vuoto che pesa nel cuore di chi lo conosceva e anche di chi, pur non avendolo frequentato, oggi sente il dolore della sua scomparsa” – è il commento di Salvatore Mautone, attivo nel volontariato e presidente dell’associazione Idee e Concretezza.

“Luca vive nei cuori di chi lo ha amato e di chi oggi si ferma per un attimo a riflettere sulla fragilità della vita. Che il suo ricordo sia un monito per tutti noi: vivete ogni giorno come se fosse l’ultimo, perché un giorno, senza avviso, potrebbe esserlo davvero”.

“Il tempo passa, la vita corre veloce ma quando hai fatto un percorso di vita insieme a delle persone care i sentimenti restano immutati, così come il dolore che ho provato nell’apprendere il lutto per la perdita prematura del giovane Luca Oriente. In un attimo mi sono passati giorni, volti, sorrisi, pianti vissuti insieme alla mia amica e la sua famiglia, la generosità di Gianni e Carmela. Grazie a voi altri vivranno e la sua anima vivrà in eterno fra le braccia del Signore e della sua cara nonna. Luca sarà eterno e che il Signore vi possa consolare da questo dolore immenso” – si legge in un post di cordoglio diffuso sui social.