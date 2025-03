Morta a 41 anni dopo 24 ore su una barella, la sorella di Cristina: “Non l’ho mai vista così”

Dopo il servizio di Fuori dal Coro, è stata aperta un’inchiesta sul caso di Cristina Pagliarulo, la donna di Giffoni Valle Piana morta a soli 41 anni al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno.

Cristina morta all’ospedale di Salerno: la sorella

Le immagini diffuse in un servizio della trasmissione hanno letteralmente sconvolto gli spettatori, indignati per quanto accaduto alla giovane Cristina. Giunta al pronto soccorso per la seconda volta, dopo essere stata dimessa, con dolori lancinanti, la donna avrebbe più volte chiesto disperatamente aiuto al personale medico presente che, probabilmente, avrebbe sottovalutato il caso.

Alla donna viene detto di distendersi, di stare calma ed aspettare che l’antidolorifico faccia effetto anche se lei continua a soffrire stremata. Nonostante l’esito gravissimo di una tac effettuata, Cristina viene lasciata sulla barella del pronto soccorso per oltre 24 ore, con un’ischemia intestinale con emorragia in atto. Soltanto dopo verrà operata d’urgenza, quando ormai purtroppo non c’era più nulla da fare.

“Le hanno fatto degli antidolorifici ma lei continuava a stare male, non le passava. Non l’ho mai sentita così, mai nella mia vita, infatti ho iniziato subito a preoccuparmi. Le ore passavano e lei non è mai migliorata. Mi diceva che dovevo dirle cosa aveva perché se aveva qualcosa voleva saperlo. Io le dicevo di non preoccuparsi, noi eravamo convinti che le stavano facendo di tutto” – ha raccontato la sorella, intervistata da Fuori dal Coro.

“Verso l’una di notte è uscita dalla sala operatoria. I dottori ci hanno detto che l’hanno dovuta ricucire in tre punti dell’intestino e che il tessuto ormai era marcio. Noi chiediamo la verità. Perché non è stata fatta una chiamata dopo quella Tac? Chi ha scritto quel documento perché non ha preso il telefono per dire al dottore di turno che c’era bisogno di un’operazione?” – ha concluso.

Intanto né il direttore sanitario né il direttore generale hanno voluto rilasciare dichiarazioni alla giornalista di Fuori dal Coro tornata sul posto. Dall’inchiesta interna della struttura ospedaliera risulta che “l’assistenza fornita è stata congrua” e “non ci sono elementi di criticità”. Sarà l’inchiesta della Procura a fare chiarezza sul caso e risalire ad eventuali responsabilità mediche.