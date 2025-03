Precipita dal palazzo mentre sta lavorando, la tragedia nel Napoletano: l’operaio è morto

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dove un operaio è morto dopo essere precipitato da un palazzo.

Incidente sul lavoro, morto un operaio a Casalnuovo

La tragedia si è consumata presso uno stabile di via Bellini quando l’uomo, un esperto idraulico di 60 anni, residente a Volla, per cause ancora da accertare, sarebbe caduto da una tettoia, precipitando da un’altezza di circa sei metri.

Lo schianto sarebbe avvenuto proprio mentre l’uomo lavorava per riparare alcune tubature idrauliche. L’impatto col suolo si sarebbe rivelato fatale, causandone l’immediato decesso. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 e i carabinieri della locale tenenza che dovranno ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

Soltanto pochi giorni fa un altro grave incidente sul lavoro ha sconvolto l’intero Napoletano. A perdere la vita è stato Nicola Sicignano, un operaio in servizio presso una ditta di smaltimento rifiuti a Sant’Antonio Abate che sarebbe deceduto, all’età di 50 anni, dopo essere rimasto incastrato con la testa e il braccio nel nastro trasportatore della linea di lavoro.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Nicola, nato a Vico Equense e residente a Gragnano, era regolarmente assunto come addetto presso la ditta di rifiuti, era sposato e aveva due figli, un ragazzo di 15 anni e una ragazza di 18.