Napoli, perde il controllo della moto e si schianta: morto a 39 anni, con lui c’era un minore

Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri a Napoli dove ha perso la vita un uomo, morto all’età di 39 anni. A fornire chiarimenti sul sinistro è stato l’ufficio stampa del Comune partenopeo.

Incidente a Napoli: morto un uomo di 39 anni

Il sinistro è avvenuto verso le ore 23 di ieri sera quando l’uomo, alla guida di una moto, nel percorrere la via Provinciale di Caserta con direzione di marcia da Casavatore verso Napoli, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo prima contro un’auto in sosta e successivamente invadendo la corsia di marcia opposta, scontrandosi con una vettura che transitava in quel momento.

Oltre al 39enne, che si trovava alla guida, a bordo della moto con lui viaggiava anche un passeggero minorenne. Sono apparse subito gravi le ferite riportate dal conducente della moto che, trasportato presso l’Ospedale Cardarelli è deceduto dopo poco, a soli 39 anni. Il passeggero invece è stato trasportato presso la Villa dei Fiori di Acerra e le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazioni.

Gli agenti della Municipale, sentito il Magistrato di turno, hanno sottoposto a sequestro i veicoli coinvolti ed all’accertamento tossicologico il conducente dell’auto dello schianto. La salma del 39enne è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’eventuale esame autoptico.