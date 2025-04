Rita De Crescenzo: “Ho commesso meno reati dei politici. Voglio studiare e candidarmi”

Dopo il caso Roccaraso, la tiktoker Rita De Crescenzo sembra essere intenzionata ad entrare nel mondo della politica, manifestando ancora una volta la sua volontà di candidarsi al Senato.

Rita De Crescenzo in politica: “Voglio studiare e candidarmi”

La De Crescenzo è ospite fissa del podcast Pasta, ideato e condotto da Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice di Pompei divenuta nota per lo scandalo che lo scorso settembre ha visto protagonista il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

In una delle ultime puntate, la tiktoker ha iniziato a leggere un articolo con l’elenco di tutti gli esponenti del Parlamento italiano con condanne, imputazioni o indagini in corso. Al termine della lettura ha poi commentato: “Io vedo che tutti questi fanno reati, hanno tutte queste pene sospese. Io non ho tutte queste cose che hanno questi signori“.

“Mi puntano sempre tutti il dito, sono sempre io la ‘malamente’, solo perché non so parlare in italiano e non sono andata a scuola. Da oggi in poi, tu (rivolgendosi a Maria Rosaria Boccia, ndr) mi devi insegnare, come mi stai insegnando tante cose. Voglio fare scuola e voglio andare avanti in questo percorso“.

A supportarla c’è Maria Rosaria Boccia: “Abbiamo capito che tu fondamentalmente ti puoi candidare, dobbiamo solo studiare. Tu puoi candidarti, visto tutti quelli che ci sono lì e sono già al Governo, però dobbiamo studiare. Quindi ora mettiamoci a studiare”.