Lacrime nel Napoletano, giovane papà muore all’improvviso: Carlo aveva 48 anni

Dolore a Cardito, in provincia di Napoli, dove ha perso la vita Carlo Di Michele, presidente della Protezione Civile regionale morto improvvisamente a soli 48 anni.

Lutto a Cardito: Carlo morto all’improvviso a 48 anni

A comunicare la tragica notizia è stato il sindaco Giuseppe Cirillo: “Mi hanno appena comunicato della morte improvvisa di Carlo Di Michele. Ci lascia una persona di rara umanità, un uomo sempre disponibile e pronto ad aiutare gli altri. La sua voce, il suo impegno, il suo cuore resteranno impressi nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo cammino”.

“In ogni gesto e nella sua missione da presidente della protezione civile, Carlo metteva dedizione e rispetto. Lascia un vuoto che le parole non riescono a colmare, ma anche un’eredità fatta di valori, gentilezza e dignità. Alla famiglia, agli amici e a chi gli ha voluto bene, giungano le più sentite condoglianze da parte mia e dell’intera amministrazione. Ciao Carlo, grazie di tutto. Il tuo ricordo sarà sempre con noi“.

Carlo lascia una moglie e due figli. Al momento non sono state rese note le cause della morte ma pare si tratti di un decesso avvenuto improvvisamente, del tutto inaspettatamente. Sui social si sono susseguiti messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

“Una notizia che non avrei mai voluto sentire, sono profondamente rattristato, quello che posso dire è che sei sempre stato una persona disponibile in tutto, il tuo impegno nel sociale e nella protezione civile. Non lo dimenticheremo mai e siamo certi che la sua anima sarà sempre in mezzo a tutti noi” – ha scritto un amico.