ULTIM’ORA/ Sparatoria alla festa, padre uccide suo figlio: Carlo è morto a soli 23 anni

Tragedia a San Gregorio di Catania, in Sicilia, dove un ragazzo è stato ucciso a colpi di pistola: a premere il grilletto sarebbe stato il suo papà, un imprenditore 62enne, intento a placare una rissa finendo per stroncare per sempre la vita di suo figlio Carlo, di soli 23 anni.

Figlio ucciso dal papà a Catania: morto a soli 23 anni

Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, padre e figlio si trovavano nella loro villa a San Gregorio di Catania, una struttura adibita a feste ed eventi privati, dove proprio in quel momento numerosi giovani si erano radunati per festeggiare un compleanno.

Improvvisamente, però, sarebbe scoppiata una lite tra alcuni presenti, cosa che avrebbe spinto il 60enne ad intervenire, tentando di riportare il sereno. Non essendoci riuscito in maniera pacata, sarebbe arrivato al punto di estrarre una pistola ed esplodere alcuni colpi a vuoto, a scopo intimidatorio.

A quel punto il figlio e i suoi amici si sarebbero diretti versi di lui per fermarlo e disarmarlo ma purtroppo, nel corso della colluttazione, sarebbero partiti altri due colpi: uno avrebbe raggiunto Carlo, l’altro avrebbe colpito il tallone di un altro ragazzo.

Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi e i tentativi di rianimazione messi in campo dai sanitari, il giovane Carlo non ce l’ha fatta, perdendo la vita a soli 23 anni. L’amico colpito, invece, risulta soltanto ferito ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania che hanno fermato il 62enne. Intanto proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.