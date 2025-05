VIDEO/ Spavento in Circumvesuviana: treno trema paurosamente e va in avaria. Linea bloccata

E’ di pochi minuti la notizia dell’ennesima figuraccia della Circumvesuviana. In un weekend “caldo” sul fronte turisti, uno dei treni per Sorrento si è dovuto fermare per avaria poco dopo la stazione di Pioppaino dopo alcuni minuti di paura per i passeggeri.

Secondo un video che sta circolando negli ultimi minuti sul web, il treno ha iniziato a tremare paurosamente lungo il suo tragitto. L’episodio, ripreso da alcuni passeggeri ha subito creato scalpore diventando virale in pochissimo tempo. Sul fatto l’EAV non ha ancora annunciato nulla, se non la sospensione della tratta.

Prima lo spavento poi l’avaria, linea della Circumvesuviana per Sorrento bloccata

Sulle pagine ufficiali di EAV non si parla dell’accaduto, semplicemente si segnala ai pendolari il disagio con l’interruzione della linea su binari tra Pioppaino e Sorrento con l’attivazione dei tanto criticati “bus sostitutivi”.

“Sulla linea Napoli-Sorrento, causa avaria treno 1129 delle ore 12:53 da Napoli per Sorrento, la tratta ferroviaria tra le stazioni di Pioppaino e Castellammare è interrotta. I treni in partenza da Napoli per Sorrento limiteranno la corsa a Pioppaino mentre i treni in partenza da Sorrento limiteranno la corsa a Castellammare. E’ stato istituito un servizio sostitutivo con autobus tra le stazioni di Pioppaino e Castellammare”.