CONCLAVE/ Bianca o nera, si attende la terza fumata: gli orari in base al colore

Ha preso ufficialmente il via il Conclave per l’elezione del nuovo Papa che a breve darà il via ad una nuova fumata, che potrebbe essere ancora nera oppure bianca, sancendo in quest’ultima ipotesi la nomina ufficiale del Pontefice.

Conclave, verso la terza fumata (nera o bianca): gli orari

Dopo le prime due fumate, entrambe nere, di ieri e questa mattina, in occasione della quarta e quinta votazione, è attesa la terza fumata. Quest’ultima, se bianca, si verificherà intorno alle 17:30/17:40, indicando appunto la nomina del Pontefice che prenderà il posto di Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile.

Se, tuttavia, nemmeno le prossime votazioni dovessero condurre alla conclusione delle elezioni, ci sarà comunque una fumata, questa volta ovviamente di colore nero, intorno alle 19:00. Ieri, tuttavia, la prima fumata è giunta in notevole ritardo (alle ore 21:00).