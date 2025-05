Tragedia in Campania, neonata morta dopo il parto: la piccola Beatrice era appena nata

Tragedia a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dove una neonata è morta poco dopo il parto. Al momento sono 10 i medici iscritti nel registro degli indagati dalla Procura che ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza sulle dinamiche del decesso.

Tragedia a Nocera: morta neonata dopo il parto

La piccola, figlia di una giovane coppia di Pagani, è deceduta all’alba di giovedì all’ospedale Umberto I. Stando a quanto rende noto Il Mattino, pare che la madre avesse chiesto di sottoporsi ad un taglio cesareo, essendo un medico di professione e conoscendo le sue condizioni, ma il parto sarebbe avvenuto in maniera naturale.

Tutto sarebbe partito lo scorso mercoledì quando la donna avrebbe rotto le acque per poi trascorrere diverse ore di travaglio con forti dolori. Condizione che, secondo la famiglia, avrebbe dovuto spingere i medici verso un parto cesareo in quanto la situazione poteva essere rischiosa. L’equipe, però, avrebbe seguito la procedura dell’ospedale che prevede il ricorso all’intervento solo in determinate condizioni.

La bambina è nata viva e subito dopo il parto è stata adagiata tra le braccia della mamma. La situazione, però, sarebbe precipitata poco dopo quando il cuore della piccola Beatrice ha smesso di battere per sempre. I suoi parametri respiratori si erano, infatti, rivelati preoccupanti. I genitori hanno denunciato l’accaduto sottolineando che fino a quel momento non era stato riscontrato alcun problema né alla bambina né alla madre nel corso della gravidanza. Sarà la magistratura a fornire un quadro più chiaro, delineando eventuali responsabilità.