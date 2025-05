Va in bagno ma la ritrovano a terra nel cortile: 15enne precipitata dalla finestra a scuola

Momenti di paura nella mattinata di ieri, venerdì 9 maggio, in un liceo di Caserta dove una studentessa è caduta dalla finestra del bagno dell’istituto. La giovane è stata trasportata d’urgenza in ospedale ma, per fortuna, pare non sia in pericolo di vita.

Caserta, studentessa caduta dalla finestra a scuola

La ragazza, una 15enne, stando a quanto emerso, durante la prima ora di lezione, nel bel mezzo di un compito affidato dall’insegnante, avrebbe chiesto di uscire dalla classe per andare in bagno. Passati diversi minuti e non vedendola rientrare, la docente avrebbe mandato un’altra studentessa in bagno per verificare che non ci fossero problemi.

Di qui la raccapricciante scoperta: la 15enne non sarebbe stata ritrovata in bagno ma in stato di incoscienza nel cortile. Sarebbe, infatti, precipitata dalla finestra della toilette e avrebbe perso i sensi a seguito del violento impatto con l’asfalto.

Sul posto, oltre alla Polizia, sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato la giovane all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano. Essendo caduta in piedi, avrebbe riportato gravi fratture soprattutto agli arti inferiori.

“Il primo pensiero di tutta la comunità va alla ragazza. I nostri docenti si tengono in contatto con i genitori e sappiamo che non corre pericolo di vita, una cosa che, da madre, per me è la più importante. Aspettiamo l’evoluzione e non vediamo l’ora di riabbracciarla a scuola” – ha spiegato la dirigente scolastica, Marina Campanile, a Il Mattino.

“Non ha problemi scolastici né di profitto né disagi di cui potessimo essere a conoscenza. A parte i docenti in ogni scuola, per legge, c’è uno psicologo interno, uno psicologo esterno, un referente per i bisogni educativi speciali che sono tutte figure professionali a cui gli studenti possono fare riferimento e loro sanno che, in caso di problemi, possono farvi affidamento” – ha concluso.