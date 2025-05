Non rispondeva da giorni, trovato morto in casa a 50 anni: si pensa a un malore improvviso

Tragedia a Mercato San Severino, in provincia di Salerno, dove un uomo è stato ritrovato morto in casa. Sarebbe stato un amico a lanciare l’allarme e allertare le forze dell’ordine, non riuscendo a mettersi in contatto con lui da giorni.

Uomo trovato morto in casa a Mercato San Severino

L’uomo, un insegnante di 50 anni, pare non risultasse reperibile da diversi giorni, cosa che avrebbe spinto un amico, particolarmente preoccupato, a rivolgersi ai carabinieri. Giunti sul posto i militari e i Vigili del Fuoco, dopo aver forzato la porta d’ingresso, hanno ritrovato il corpo privo di vita della vittima, sul pavimento del bagno.

Gli operatori sanitari della Solidarietà di Fisciano, che hanno raggiunto l’abitazione, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’uomo, stando a quanto rende noto Il Mattino, avrebbe perso la vita circa un giorno prima del suo ritrovamento, probabilmente a causa di un malore. Dopo i primi controlli svolti sul corpo, infatti, pare si sia trattato di un decesso per cause naturali.

Una tragedia che segue di poco quella avvenuta ancora una volta a Mercato San Severino nel giorno di Pasqua, quando Carmela Quaranta, una donna di 42 anni, è stata ritrovata senza vita all’interno del suo appartamento. Anche in quel caso è stata un’amica a chiedere l’intervento dei carabinieri ma, diversamente da quanto accaduto nel weekend, per Carmela non si sarebbe trattato di morte naturale. Le indagini sono ancora in corso ma l’ipotesi è quella di omicidio.