Record di passeggeri al porto, Napoli sul podio mondiale: è seconda solo a Hong Kong

Napoli continua a imporsi nel panorama turistico internazionale conquistando numeri record al porto cittadino: sono 10 milioni i passeggeri registrati nel 2024, un dato che pone la città partenopea al vertice degli scali portuali, seconda soltanto ad Hong Kong.

Record al Porto di Napoli: oltre 10 milioni di turisti

Analizzando l’origine dei flussi turistici, dei 10 milioni di passeggeri transitati al porto di Napoli, 2 milioni sono i crocieristi mentre gli altri 8 sono passeggeri di traghetti e aliscafi diretti in particolare verso le isole del Golfo (Capri, Ischia e Procida).

“Prima di noi c’è solo la Baia di Hong Kong. Credo sia il frutto di una sinergia fra tutte le istituzioni, dal governo centrale a quello regionale e a quello locale. C’è una sorta di new deal come atteggiamento di responsabilità da parte di tutti, anche da parte dei mass media” – ha detto a Il Corriere del Mezzogiorno il commissario straordinario dell’Autorità portuale, Andrea Annunziata.

Via mare cresce anche il turismo nautico di fascia alta come evidenziato già lo scorso anno nell’analisi condotta dall’Osservatorio al Turismo del Comune di Napoli. Nel 2023, infatti, il Golfo di Napoli ha rappresentato la destinazione principale di quelle che vengono classificate come navi da diporto, con uno scafo di lunghezza superiore ai 24 metri, superando anche la Costa Smeralda e la Liguria. Nel 2024 quel dato sembra essere addirittura superato: non è un caso che diverse celebrità hanno affollato le meraviglie napoletane, da Jennifer Lopez a Erling Haaland.