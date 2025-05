Calciomercato SSC Napoli: “De Laurentiis prepara un doppio colpo clamoroso”

Il Napoli si prepara a scuotere il mercato estivo con due colpi a parametro zero che potrebbero cambiare il volto della squadra di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna stanno lavorando per portare all’ombra del Vesuvio Kevin De Bruyne e Jonathan David, entrambi in scadenza di contratto.

Kevin De Bruyne: il sogno azzurro

Il nome più altisonante è senza dubbio quello di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, 34 anni, è in uscita dal Manchester City e rappresenta un’opportunità unica sul mercato.

Il Napoli avrebbe messo sul piatto un biennale da 8 milioni di euro netti a stagione, un’offerta importante che testimonia la volontà del club di fare un salto di qualità. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita e la decisione finale dipenderà anche dalle motivazioni personali del giocatore, che potrebbe scegliere Napoli per un progetto tecnico ambizioso e una città passionale.

Jonathan David: il nuovo Osimhen?

L’altro obiettivo è Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, anche lui in scadenza di contratto. Cresciuto nel Lille, come Victor Osimhen, David è un profilo che piace molto alla dirigenza partenopea. Il Napoli sarebbe disposto a offrire un quadriennale da 5 milioni di euro netti a stagione.

Il nodo principale riguarda il bonus alla firma richiesto dagli agenti, un aspetto su cui De Laurentiis è tradizionalmente restio a cedere. Tuttavia, l’affare potrebbe andare in porto se si trovasse un compromesso soddisfacente per entrambe le parti.