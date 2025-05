Tullio e Giuseppe, scambiati per ladri e uccisi a 27 e 26 anni: ergastolo per l’assassino

Condannato all’ergastolo Vincenzo Palumbo, accusato dell’omicidio di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, i due ragazzi rispettivamente di 27 e 26 anni, morti nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2021 a Ercolano, in quanto scambiati per ladri.

Tullio e Giuseppe, ragazzi uccisi a Ercolano: scatta l’ergastolo

La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso presentato dal legale di Palumbo, ha confermato la condanna all’ergastolo inflitta in primo e secondo grado al camionista di Ercolano che avrebbe aperto il fuoco contro i 2 giovani, originari di Portici, stroncandogli la vita.

Quella tragica notte, i due giovani amici, di ritorno da una partita di calcetto, si sarebbero fermati proprio nei pressi dell’abitazione di Palumbo, per scambiare due chiacchiere prima di fare rientro a casa. L’uomo, pensando che fossero dei ladri, avrebbe sparato circa 6 colpi di pistola contro la vettura: Tullio e Giuseppe sarebbero morti sul colpo.

Lo stesso Palumbo, a seguito della sentenza emessa nel marzo 2023 che già prevedeva la sentenza dell’ergastolo, ora confermata, aveva dichiarato: ““Signor presidente sono rammaricato di quello che è successo. Ho chiesto scusa, ho scritto una lettera la vigilia di Natale del 2021, non so se è stata consegnata alle famiglie. Sono un semplice camionista che vuole mandare avanti una famiglia. Malgrado le mie sofferenze sono andato avanti e non mi aspettavo che succedesse quello che è successo”.

Anche sua moglie, poco dopo la tragedia, si era mostrata addolorata per la morte dei due ragazzi: “Mio marito ha distrutto la vita di due giovani. Penso ad una mamma che vede i figli uscire e non entrare più. Sono mamma anche io, ho una figlia di 20 anni. Mio marito deve pagare. Ha fatto male e male deve pagare per quello che ha fatto”.