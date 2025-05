La Campania trionfa ad Amici: Daniele vince a 19 anni e ottiene già 2 proposte di lavoro

Trionfo campano ad Amici, il talent show, condotto da Maria De Filippi, che ha decretato la vittoria di Daniele Doria, il ballerino originario di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Giovane e talentuoso, Daniele ha sbaragliato la concorrenza, aggiudicandosi la grande coppa e altri importanti riconoscimenti.

Caserta trionfa ad Amici 2025: vince il ballerino Daniele Doria

Daniele è arrivato in finale insieme al cantante Trigno che si è posizionato al secondo posto della classifica. Entrambi si sono avvicinati al maxischermo in attesa del verdetto che, attraverso le storiche carte, ha incoronato il ballerino casertano.

“Per me è tutto inaspettato, davvero ringrazio ogni singola persona che lavora qui dentro, voglio tanto bene a tutte loro. Ringrazio anche la maestra Celentano perché è grazie a lei se io adesso sono qui con questa coppa in mano. Volevo dedicare il premio alla mia famiglia che mi sta guardando da casa e dire a mio fratello che finalmente ce l’abbiamo fatta. Infine e soprattutto grazie a Maria, senza di lei non so proprio dove sarei ora” – ha detto subito dopo aver ricevuto la Coppa.

Daniele è un 19enne originario di Santa Maria Capua Vetere ma vive a Roma da ben 6 anni per inseguire il suo sogno della danza. La passione per il ballo lo ha sempre accompagnato nel corso della sua vita: ha iniziato a danzare quando aveva 5 anni, sostenuto in particolar modo con il nonno. La svolta nella sua carriera è arrivata poi proprio grazie alla celebre trasmissione di Maria De Filippi.

Qui, Daniele si è aggiudicato non solo la vittoria del talent (e il montepremi finale di 150 mila euro in gettoni d’oro) ma anche due proposte di lavoro importanti: la prima riguardante il musical West Side Story che si terrà questa estate al Festival di Caracalla, la seconda legata ad una borsa di studio per l’Aily School, una prestigiosa Accademia di Danza americana.