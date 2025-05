Napoli, ritrovata morta nella notte a 34 anni: vicino a lei una 31enne in fin di vita in auto

Tragedia a Napoli, questa notte, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna, morta a soli 34 anni. Nelle stesse ore, in un luogo poco distante, è stata identificata un’altra donna, una 31enne, gravemente ferita.

Napoli, donna di 34 anni ritrovata morta e una ferita

La vittima si chiamava Ilaria Capezzuto, aveva 34 anni e si trovava già priva di vita sull’asfalto in via Pinocchio. La 31enne ferita, invece, è Daniela Strazzullo, ritrovata in un’auto in via Don Luigi Sturzo, e trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare di Ponticelli dove attualmente è ricoverata in condizioni critiche.

Al momento non si conoscono le dinamiche della vicenda né è possibile confermare il collegamento tra i due casi. Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi del caso funzionali all’avvio delle indagini. Intanto gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, nemmeno quella di un possibile omicidio e tentato suicidio.