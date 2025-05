Napoli-Cagliari, la città “blindata” dal pomeriggio: tutte le strade chiuse e i divieti

In occasione della partita Napoli-Cagliari, per la giornata di venerdì 23 maggio 2025, e fino a cessate esigenze, il Comune di Napoli ha predisposto uno specifico piano traffico, tra divieti e strade chiuse, che riguarderà in particolar modo le zone in prossimità delle piazze interessate dall’installazione dei maxischermi: Piazza Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Giovanni Paolo II.

Napoli-Cagliari, divieti e strade chiuse: il piano traffico

In piazza del Plebiscito e strade limitrofe – in occasione della partita Napoli-Cagliari, che concluderà il campionato di serie A 2024/2025 – sarà istituito il seguente dispositivo di circolazione:

1. Dalle ore 15:00 di venerdì 23 maggio 2025 fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio 2025

A) il divieto di transito veicolare – ad eccezione degli autorizzati, delle forze di Polizia e dei mezzi di emergenza e di soccorso – in:

A.1) piazza Trieste e Trento;

A.2) via San Carlo;

A.3) nella carreggiata di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura;

A.4) nella carreggiata di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio del Commiliter (Palazzo Salerno);

A.5) in via Cesario Console, dall’intersezione con via Santa Lucia a quella con piazza del Plebiscito;

B) il divieto di transito veicolare in via Solitaria, piazzetta Salazar,rampe Paggeria, eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato;

C) il senso unico di circolazione:- in piazza Carolina, dalla confluenza di via Serra a quella di via Chiaia;

– in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento;

– per i veicoli provenienti da via Chiaia che si immettono su piazza Trieste e Trento obbligo di svolta a destra su via Nardones;

2. Dalle ore 14:00 di venerdì 23 maggio 2025 fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio 2025

A) il divieto di sosta con rimozione forzata in:

A.1) piazza Trieste e Trento;

A.2) via San Carlo;

A.3) piazzetta Carolina;

A.4) rampe Paggeria;

B) la sospensione dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (TAXI) in:

B.1) via San Carlo;

B.2) piazza Carolina;

C) la sospensione dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea in via San Carlo.

In piazza Mercato e strade limitrofe sarà attivo il seguente dispositivo di circolazione:

1. Dalle ore 15:00 di venerdì 23 maggio 2025 fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio 2025:

A) il divieto di transito in piazza Mercato,piazza del Carmine, via del Carmine (tratto da Piazza del Carmine a via Lavinaio), rampa di accesso in piazza del Carmine da via Nuova Marina (lato Palazzo Ottieri),via Conte Carlo di Castelmola, vico Vacche alla Conceria, vico Mercato, ad eccezione:

– dei veicoli delle Forze dell’Ordine;

– dei veicoli di emergenza, soccorso e Protezione Civile;

– dei veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell’espletamento delle attività di loro competenza in emergenza;

– degli aventi titolo diretti ai passi carrabili presenti in piazza del Carmine e piazza Mercato, compatibilmente alla sicurezza della circolazione.



2. Dalle ore 16:45 di venerdì 23 maggio 2025 fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio 2025:

A) in via del Carmine, il senso unico di circolazione con direzione di marcia da via Lavinaio Carmine a piazza Guglielmo Pepe;

B) obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Lavinaio.

3. Dalle ore 14:00 di venerdì 23 maggio 2025 fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio 2025:

A) il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Mercato e Piazza del Carmine.

Nelle strade limitrofe a piazza Giovanni Paolo II sarà attivo il seguente dispositivo traffico:

1. Dalle ore 15:00 di venerdì 23 maggio 2025 fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio 2025:

– Divieto di transito veicolare, ad eccezione degli autorizzati, delle forze di Polizia e dei mezzi di emergenza e di soccorso in:

A) via Galimberti, da intersezione (rotatoria) con via Labriola all’immissione in piazza Giovanni Paolo II;

B) via della Resistenza, da intersezione con via Ghisleri (altezza ASL Napoli 1) all’intersezione con via Baku;

C) via Baku, da intersezione con via Ghisleri all’intersezione con via della Resistenza;

D) via della Resistenza, da ingresso villa Comunale (palo luce 192020) ad intersezione con via Baku.

2. Dalle ore 14:00 di venerdì 23 maggio 2025 fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio 2025:

– Divieto di sosta con rimozione forzata inviale della Resistenza, perimetro della piazza, dall’altezza del colonnato all’altezza delle Vele.