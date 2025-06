Tragico schianto nel Napoletano, 3 ragazzi gravemente feriti: hanno 18, 16 e 15 anni

Grave incidente nella notte a Marano di Napoli dove tre ragazzi, che erano a bordo di un unico scooter, sono rimasti gravemente feriti.

Incidente a Marano: 3 ragazzi gravemente feriti

Un 18enne e due minorenni, di 15 e 16 anni, si trovavano a bordo dello scooter che, improvvisamente, per motivi ancora da ricostruire, si sarebbe schiantato contro un’automobile, guidata da un uomo di 52 anni.

L’impatto si sarebbe rivelato violentissimo, facendo finire lo scooter contro un’altra vettura parcheggiata. I tre ragazzi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 che, appurando la gravità della situazione, hanno trasferito d’urgenza i feriti presso gli ospedali di Giugliano in Campania e Pozzuoli. Tutti sono in codice rosso, con gravi fratture multiple. La prognosi resta riservata.

“Speriamo che i ragazzi possano salvarsi ma resta l’amarezza per l’ennesimo episodio di follia su strada. Perché viaggiavano in tre su uno scooter? Perché continuano a infrangere le regole mettendo a rischio se stessi e gli altri? Non si tratta di ragazzate. È una deregulation pericolosa e criminale che continua a mietere vittime. Servono controlli serrati, sequestri, ritiro delle patenti. Ma soprattutto educazione e prevenzione, per salvare vite. Anche quelle di chi sembra non tenerci alla propria. Il nuovo codice della strada ignora tutto questo. E la strage continua” – dichiarano il deputato Francesco Emilio Borrelli e la consigliera Giusy Mauriello.