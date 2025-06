Agguato a Napoli, ferito il fratello 23enne di un attore di Mare Fuori: chi è e come sta

Nell’agguato avvenuto questa notte in via Sanità a Napoli sono rimasti feriti due ragazzi: si tratta di Vincenzo La Sala e di Giulio Pirozzi, quest’ultimo figlio dell’attore e regista Vincenzo Pirozzi, nonché fratello di Giuseppe Pirozzi, conosciuto in particolare per il ruolo di Micciarella in Mare Fuori.

Agguato a Napoli: tra i feriti il fratello dell’attore di Mare Fuori

I due giovani, entrambi 23enni, sarebbero stati raggiunti da alcuni colpi di arma da fuoco, esplosi da un terzo uomo di passaggio a bordo di uno scooter. Feriti, si sarebbero poi diretti verso l’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli per ricevere la dovuta assistenza.

Vincenzo, già noto alle forze dell’ordine, rimasto gravemente ferito al torace, sarebbe stato trasferito presso l’ospedale di Caserta per un intervento d’urgenza. Giulio, incensurato, avrebbe riportato una grave ferita alla gamba destra.

Al momento non si conoscono le dinamiche della vicenda né le motivazioni alla base dell’agguato. Giulio è particolarmente conosciuto in città per la notorietà di alcuni personaggi della sua famiglia: suo padre Vincenzo è un noto attore e regista (comparso anche in Gomorra – La Serie) mentre suo fratello Giuseppe è uno dei protagonisti di Mare Fuori (interpreta il detenuto Micciarella). Una famiglia, dunque, particolarmente impegnata nell’ambito artistico, con particolare attenzione alle attività sociali e al rilancio del Rione Sanità.