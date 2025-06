È morto Gianfranco Butinar: l’attore e imitatore si è spento improvvisamente a 51 anni

Si è spento Gianfranco Butinar, l’attore, imitatore e comico romano morto all’età di 51 anni a seguito di un infarto. Un grave lutto che ha colpito il mondo dello spettacolo italiano.

Morto Gianfranco Butinar: l’attore e comico aveva 51 anni

Particolarmente celebre per le sue divertenti imitazioni – da quelle di Totti a Celentano, passando per Califano e Vasco Rossi, solo per citarne alcune – Gianfranco Butinar, nella serata di ieri, sarebbe stato colpito da un infarto che non gli avrebbe lasciato scampo.

“Un grande dolore per tutti gli amici di Rete Oro e delle nostre trasmissioni: nella giornata di ieri si è spento improvvisamente Gianfranco Butinar, attore, comico, imitatore, spesso ospite anche della trasmissione Il Tribunale delle Romane” – si legge nell’annuncio diffuso dalla pagina Sport in Oro – La Domenica Sportiva dei Dilettanti.

“Un vero artista, che non possiamo che ricordare col sorriso e l’allegria che l’hanno sempre contraddistinto. Dal direttore Raffaele Minichino e da tutta la nostra redazione sentite condoglianze alla famiglia. I funerali si terranno domani alle ore 15 presso la Parrocchia Santa Maria Regina Pacis di Ostia. Ciao Gianfranco”.