Tragedia a Napoli, cade dalla moto e finisce contro il marciapiede: è morto a 32 anni

Incidente a Napoli in via Nuova Toscanella

Un grave incidente si è verificato questa notte a Napoli, in via Nuova Toscanella, causando il decesso di un uomo di 32 anni, morto pochi istanti dopo il suo arrivo all’ospedale Cardarelli.

Il grave impatto si è verificato intorno alle ore 1:50. Il 32enne, a bordo di un motociclo, stava percorrendo via Nuova Toscanella, con direzione di marcia Chiaiano, quando improvvisamente, giunto all’altezza dell’ASL, per cause ancora da accertare, sarebbe caduto al suolo finendo contro il bordo del marciapiede posto alla sua destra.

Il centauro è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli. Fin da subito le sue condizioni sono apparse estremamente gravi e alle ore 7 circa, dopo poche ore dal suo ingresso al pronto soccorso, ne è stato dichiarato il decesso.

Sul posto è intervenuta l’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli che sta effettuando i rilievi tecnici e sta ascoltando i testimoni per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. Il motociclo è stato posto sotto sequestro e la salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.