Festa dei Quattro Altari, tutte le info: come arrivare a Torre, dove mangiare, hotel e parcheggi

Torre del Greco si prepara alla Festa dei Quattro Altari 2025 che si terrà nei giorni 27, 28 e 29 giugno: un’occasione per tanti turisti per scoprire la città del corallo ed anche per i torresi lontani di tornare per qualche giorno nella propria città.

Festa dei Quattro Altari, un motivo in più per visitare Torre del Greco

Torna per il secondo anno, dopo una sospensione di quasi due decenni, la Festa dei Quattro Altari che affonda le sue radici nella storia della città di Torre del Greco, ma si intreccia con la sua identità civica e con la straordinaria tradizione artistica che la contraddistingue nel mondo.

Un palcoscenico a cielo aperto, questo sarà Torre del Greco per tre giorni. Protagonisti della festa saranno gli altari: installazioni artistiche grandi quanto delle palazzine, su cui sono dipinte opere d’arte scenografica ideate e realizzate da artisti cittadini seguendo il tema dettato dal presbiterio. Quest’anno, in occasione del Giubileo, il fil rouge sarà “Pane della speranza, grembo di una nuova umanità”.

Festa dei Quattro Altari 2024, veduta aerea. Credits: Pacopixel94 per Vesuviolive.it

Dopo aver guardato in alto gli occhi saranno puntati al pavimento di importanti chiese cittadine e della casa comunale: oltre ai Quattro Altari saranno, infatti, realizzati altrettanti tappeti che seguono lo stesso tema. Le opere sono sempre frutto della maestria e del sacrificio, anche fisico (data la loro complessità di esecuzione) di autori locali.

Ma la Festa sarà anche una lunga serie di mostre, presentazioni di libri, spettacoli musicali e teatrali: tra i più attesi, i concerti gratuiti di The Kolors (domenica 29 giugno) e di Andrea Sannino (sabato 28 giugno) entrambi a via Comizi. Gran finale con un incantevole spettacolo pirotecnico di quasi mezz’ora, sul mare antistante il porto cittadino.

Come raggiungere Torre del Greco: treno, auto e parcheggi

La città si trova al centro del golfo di Napoli e dista dal capoluogo campano circa 12 km. Chi utilizza le ferrovie, può arrivare a Napoli Garibaldi con regionali, intercity, Frecciarossa o Italo. Da qui può prendere i treni regionali delle Ferrovie dello Stato in direzione Salerno e scendere a Torre del Greco: ecco gli orari dei treni.

In alternativa, sempre da Napoli Garibaldi è possibile usare i treni EAV delle linee circumvesuviane, direzione Sorrento, Torre Annunziata o Poggiomarino. Non tutti i treni fermano a Torre del Greco, è necessario verificare in base agli orari: qui le tabelle orarie complete della Circumvesuviana.

Per chi si sposta in auto, è consigliabile utilizzare l’autostrada Napoli Pompei Salerno, uscendo a Torre del Greco Nord e seguendo le indicazioni per il centro. Anche l’uscita di Ercolano Scavi è poco distante dal centro di Torre del Greco.

L’area del centro storico sarà pedonale durante i giorni di festa, pertanto l’amministrazione comunale ha individuato aree parcheggio pubbliche nelle immediate vicinanze: parcheggio Bottazzi, SS. Trinità, piazzale Ferrovie dello Stato e Mulini Marzoli.

A poca distanza (5-15 minuti a piedi) vi sono anche le aree parcheggio, sempre pubbliche, di via Cimaglia ed il parcheggio Palatucci, in via De Gasperi, oltre a numerosi parcheggi privati (via Sedivola, via Calastro).

Dove alloggiare a Torre del Greco: hotel e B&B

Oltre ad alcune storiche strutture alberghiere cittadine, negli ultimi anni c’è stata a Torre del Greco un’esplosione di Bed and Breakfast, anche nel pieno centro storico che ospiterà la maggior parte degli eventi legati ai Quattro Altari.

I collegamenti riportano delle ricerche di esempio per camere per due persone nel pieno centro cittadino. Allargando le mappe, è possibile cercare alloggi anche leggermente più distanti: sarà poi possibile spostarsi utilizzando i mezzi pubblici. Torre del Greco ha una periferia molto estesa, consigliamo di chiedere consiglio anche ai propri host sulle possibilità di spostamento verso il centro,

Bar, ristoranti e pizzerie: dove mangiare a Torre del Greco

La città dei Quattro Altari è nota per le proprie eccellenze enogastronomiche, per la propria pasticceria, per i ristoranti ed è un punto di riferimento di molte città limitrofi per bar, aperitivi sul mare e movida.

Durante la Festa è prevista un’area sapori in villa Comunale Ciaravolo, dedicata alle famiglie, dove su un maxischermo saranno anche proiettati gli spettacoli musicali che si svolgeranno negli altri punti della città.

Ma Torre è ricchissima di punti di ristoro che accontenteranno ogni esigenza: ecco il link alla pagina Tripadvisor dove scegliere quelli più adatti alle proprie esigenze. In particolare, quelle più vicine al centro della festa sono le attività situate nel triangolo tra via Salvator Noto, via Roma e via Diego Colamarino, Corso Garibaldi oltre a via Vittorio Veneto, via Piscopia, piazza Luigi Palomba e via Comizi.

Festa dei Quattro Altari 2025, la mappa completa

Arte, shopping e punti di interesse

Riepiloghiamo le location principali della festa:

ALTARI

Piazza Luigi Palomba, Piazza Santa Croce, Corso Garibaldi, Palazzo Baronale.

TAPPETI

Chiesa San Filippo Neri a via Salvator Noto, chiesa del Purgatorio, Palazzo Baronale, chiesa del Rosario (detta anche di San Biagio) a corso Umberto I.

PALCHI

Via Comizi: Nello Daniele and Friends, Andrea Sannino, The Kolors

Mulini Marzoli a via Calastro: Gabriele Esposito, Deddè, Amedeo Colella, Peppe Iodice, esibizioni delle scuole.

Palazzo Vallelonga: mostra fotografica Carlo Falanga, performance scuole ed associazioni, documentari, omaggio a Roberto De Simone

VILLA COMUNALE CIARAVOLO

Il Villaggio della Festa, spettacoli per bambini, burattini, percorsi d’arte visiva a cura del Forum dei Giovani, ledwall.

PORTO E CORSO GARIBALDI

DJ Set, performance al Borgo Portosalvo, spettacolo pirotecnico

Oltre agli eventi strettamente legati alla Festa dei Quattro Altari è possibile sfruttare un “weekend torrese” per visitare le vie dello shopping cittadino come, ad esempio, via Roma, via Diego Colamarino e via Salvator Noto.

Tra via Roma e via Vittorio Veneto ci sono poi diversi punti “aperitivo”: per chi invece non vuol stare lontano dal mare suggeriamo la zona di corso Garibaldi e del porto, dove è possibile anche fare delle spettacolari passeggiate al tramonto.

Per qualsiasi informazione consigliamo di seguire i profili social dell’evento:



