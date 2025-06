Vie del Mare, tra Bacoli e Pozzuoli fino a Ischia e Procida a prezzi popolari: corse da 2 euro

Riparte la Linea Flegrea con le vie del mare che da Bacoli condurranno i passeggeri verso le isole di Procida e Ischia per tutta l’estate a prezzi popolari. Ad annunciarlo è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione rendendone noti orari e costi.

Linea Flegrea, vie del mare da Bacoli a Ischia e Procida: prezzi

“Ecco le vie del mare! Partono da Bacoli i collegamenti con Procida ed Ischia. Potrai salire sul traghetto dal pontile di Torregaveta e dal porto di Baia. A prezzi popolari. Per tutta l’estate, dal lunedì al venerdì. Prima partenza, lunedì 16 giugno. La linea flegrea farà tappa a Pozzuoli, Baia, Torregaveta, Monte di Procida, Casamicciola. Vai la mattina, torni la sera. Così sarà più comodo e semplice non solo andare sulle isole, ma anche dalle isole arrivare a Bacoli. In pochi minuti in mare” – ha spiegato il primo cittadino.

“A Torregaveta basterà scendere dalla Cumana e salire sul traghetto. In treno da Napoli, diretti verso Ischia e Procida. E stesso discorso, tra poche settimane, varrà anche per Baia. Una meraviglia. Quando pensammo a questo collegamento estivo ci dissero che era impossibile. Ed invece ci siamo riusciti anche questa volta. Prenotare, è facilissimo. Puoi fare il biglietto anche a bordo. Ringrazio l’assessore Olga Schiano lo Moriello per l’impegno sulle vie del mare. Ringrazio la Regione Campania con cui continua un percorso di grande sinergia. Insieme, si può fare. Un passo alla volta”.

Dal 16 giugno, dunque, sarà attiva nuovamente la Linea Flegrea con un itinerario che toccherà le seguenti tappe: Pozzuoli, Baia, Monte di Procida, Torregaveta, Procida e Ischia. Questi gli orari di partenza dai porti, sia per l’andata che per il ritorno:

ANDATA

Pozzuoli ore 9:10;

Baia ore 9:30;

Monte di Procida ore 10:00;

Torregaveta ore 10:10;

Procida ore 10:25;

Casamicciola ore 10:55;

Casamicciola – Procida ore 11:10;

Procida – Torregaveta ore 11:40.

RITORNO

Torregaveta – Procida ore 17:00;

Procida – Casamicciola ore 17:15;

Casamicciola ore 18:00;

Procida ore 18:40;

Torregaveta ore 18:55;

Monte di Procida ore 19:05;

Baia ore 19:45;

Pozzuoli ore 19:55.

Per acquistare i biglietti è possibile collegarsi al sito ufficiale della compagnia Capitan Morgan, oppure munirsi del ticket a bordo dell’unità al porto di partenza.