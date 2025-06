AGGIORNAMENTO/ Antonello Sannino: “Stiamo bene, non ci manca nulla. Aspettiamo di rientrare”

Il presidente dell’Arcigay Antinoo di Napoli, Antonello Sannino, ha rilasciato una dichiarazione in merito alla sua situazione in Israele, dove si trova attualmente bloccato insieme ad altri quattro italiani a causa dei raid notturni. Sannino, che avrebbe dovuto rientrare in Italia oggi al termine del Gay Pride, annullato a causa delle circostanze, ha voluto rassicurare familiari e amici: «Siamo in albergo, stiamo bene, non ci manca nulla. Siamo in contatto con la Farnesina e il ministero degli Affari Esteri israeliano», ha dichiarato.

Raggiunto telefonicamente dall’ANSA, Sannino ha spiegato che, dopo aver ricevuto i primi allarmi, il gruppo è sceso in strada per poi fare ritorno nell’hotel dove si trovano in sicurezza. «Stiamo in attesa di notizie per il rientro», ha aggiunto.

Sannino era arrivato in Israele lunedì per incontrare attivisti impegnati nella difesa dei diritti civili sia israeliani che palestinesi, oltre a rappresentanti della comunità LGBT. «Oggi avremmo dovuto partecipare al Gay Pride, ma è stato annullato», ha detto, spiegando che la missione, molto intensa e impegnativa, proseguiva fino all’emergenza che li ha bloccati.

Infine, ha ribadito che, sebbene la situazione sia in continua evoluzione, al momento non ci sono informazioni precise sul rientro. «Siamo in attesa, la situazione può cambiare di ora in ora», ha concluso.