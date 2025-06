Il quarto scudetto conquista il mondo, tutti pazzi di Napoli: un milione e mezzo di turisti

Sulla scia delle scorse settimane, prosegue il boom di turisti a Napoli: la città già presa d’assalto negli ultimi tempi, ha subito un ulteriore plus di visitatori in virtù dell’appeal del quarto scudetto conquistato dagli azzurri e, stando a quanto riporta il Centro Studi di Confesercenti Campania, ha registrato un numero considerevole di arrivi.

Effetto scudetto, Napoli incanta tutti: è boom di turisti

Il Centro Studi di Confesercenti Campania ha analizzato il trend degli ultimi fine settimana (dal 23 maggio al primo giugno) stimando l’affluenza dei successivi weekend di giugno. In un mese viene stimato il milione e mezzo di presenze a Napoli tra visitatori e appassionati di calcio. Nelle ultime quattro settimane la Campania, invece, è stata e sarà visitata da 1 milione e 750 mila turisti.

“Napoli e l’intera Campania si confermano ai vertici del turismo italiano per presenze, richieste e richiamo anche internazionale. Lo scudetto vinto il 23 maggio del Napoli di Conte e De Laurentiis ha amplificato l’attrattiva della nostra regione e in particolare della città capoluogo” – ha dichiarato Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno.

“Sono tanti coloro, tra tifosi partenopei delle altre regioni, appassionati di calcio o semplici curiosi, che hanno organizzato una vacanza per godere dei festeggiamenti dell’azzurro che c’è in città e in generale dell’atmosfera magica per il tricolore. Abbiamo calcolato circa 520 mila appassionati di calcio, tifosi del Napoli o semplici simpatizzanti che si sono riversati sul nostro territorio”.

La vittoria dello scudetto rappresenta solo un tassello in più per l’esplosione del turismo a Napoli e in Campania, già mete di milioni di turisti ogni anno per le bellezze paesaggistiche, per la gastronomia, l’arte e la cultura. Confesercenti Campania sottolinea come i tifosi di calcio si sono aggiunti ai turisti tradizionali, rendendo Napoli e la Campania un vero riferimento turistico nazionale e internazionale.

“Quasi il 30% dell’afflusso turistico in Campania nelle ultime quattro settimane è dovuto al trionfo in campionato di Antonio Conte e i suoi uomini. A quasi un mese dalla vittoria del quarto scudetto, l’effetto economico è valutabile vicino ai 165 milioni di euro, sui 550 milioni di euro totali fatturati dal turismo nella nostra regione” – ha continuato Schiavo.

“Oltre 1 milione di visitatori ha soggiornato a Napoli mediamente per 2 notti, spendendo per dormire 170 euro a persona. Il fatturato dei bar e ristoranti nel solo capoluogo supera i 120 milioni di euro a cui va aggiunta la quota derivante dalla vendita di gadget legati alla squadra azzurra Campione d’Italia, ovvero circa 25 milioni. Sale così a circa 320milioni di euro il fatturato nella sola città di Napoli. Il dato relativo a tutta la regione Campania si attesta a quota 550 milioni di euro” – ha concluso.